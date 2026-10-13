Un fost inginer cadastral a fost condamnat la 9 ani de închisoare pentru delapidarea averii străine, într-un dosar privind înstrăinarea ilegală a terenurilor din comuna Trușeni. Schema ar fi provocat bugetului local un prejudiciu de peste 1,8 milioane de lei. Bărbatul a fost luat sub strajă direct din sala de judecată.

Potrivit Procuraturii Anticorupție, în perioada anilor 2010–2016, inginerul cadastral, acționând în înțelegere prealabilă cu doi foști primari ai comunei Trușeni, președintele unei întovărășiri pomicole și alte persoane, ar fi participat la schema ilegală de vânzare a terenurilor care aparțin primăriei.

Unul dintre învinuiți, condamnat la închisoare

Unul dintre cei trei învinuiți, care activa în calitate de inginer cadastral, a fost recunoscut vinovat și de delapidarea averii străine, fiind condamnat la 9 ani de închisoare.

Acesta a fost luat sub strajă din sala de judecată. În același timp, acesta a fost achitat de acuzația de escrocherie, pe motiv că fapta nu întrunește elementele infracțiunii.

Schema prin care acționa

Persoanele implicate identificau persoane interpuse și întocmeau contracte fictive de vânzare-cumpărare și a documentelor cadastrale necesare pentru a crea aparența legalității tranzacțiilor. Astfel, terenurile erau atribuite unor persoane care nu aveau calitatea de membri ai întovărășirilor pomicole, iar ulterior unele dintre acestea erau înstrăinate la prețuri considerabil mai mari.

Cei implicați foloseau intermediari și acte false pentru a vinde ilegal terenurile. Acestea ajungeau la persoane care nu erau membri ai întovărășirilor pomicole, iar ulterior erau revândute la prețuri mult mai mari.

Prin aceste acțiuni, bugetului administrației publice locale i-a fost cauzat un prejudiciu de 1 870 088 de lei.

De asemenea, în perioada anilor 2000–2011, printr-un alt mecanism infracțional, mai multe terenuri ar fi fost atribuite gratuit unor persoane interpuse, în baza unor decizii inexistente sau care nu prevedeau transmiterea acestora în proprietate. În realitate, loturile erau comercializate la prețuri cuprinse între 10 000 și 15 000 de dolari SUA fiecare, cauzând un prejudiciu estimat la 1 655 202,55 lei.

În ceea ce privește recuperarea prejudiciului, instanța a admis în principiu acțiunea civilă înaintată de Consiliul comunal Trușeni, urmând ca aceasta să fie examinată de instanța competentă în ordinea procedurii civile.

Totodată, instanța a dispus aplicarea sechestrului asupra a șapte terenuri, fiind menținute și sechestrele aplicate asupra bunurilor în faza de urmărire penală.