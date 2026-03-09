Un funcționar public din cadrul Inspectoratului General pentru Migrație al MAI se află în vizorul ANI, după ce s-a constatat că acesta împreună cu membrii familiei și fiul său deține bunuri și bani care nu pot fi justificați din veniturile oficiale. Diferența dintre veniturile declarate și averea deținută este de 310.964 de lei.
Potrivit ANI, diferența a fost constatată între averea deținută, veniturile obținute și cheltuielile realizate pentru perioada 01.08.2016-10.01.2025.
În acest context, cauza va fi transmisă în instanța de judecată competentă spre examinare, în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate.
„După rămânerea definitivă a actului de constatare, subiectului îi vor fi încetate raporturile de muncă sau de serviciu, fiind decăzut din dreptul de a exercita anumite funcții pentru o perioadă de 3 ani”, se menționează în comunicatul emis de ANI.