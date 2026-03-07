Gimnaziul „Dimitrie Cantemir” din raionul Ștefan Vodă va fi renovat. Lucrările vor fi acoperite de Guvernul Japonei, care a oferit un grant în valoare de peste 112 mii de dolari, în acest sens.

Potrivit Ambasadei Japoniei în Republica Moldova, grantul face parte din cadrul programului „Kusanone”, prin care Guvernul Japoniei sprijină instituțiile publice locale prin acordarea de subvenții mici.

„Lucrările de renovare ale gimnaziului sunt necesare pentru a face față creșterii anticipate a numărului de copii refugiați ucraineni și pentru a crea infrastructura de bază pentru desfășurarea procesului educațional. Ambasadorul Japoniei în Moldova și-a exprimat recunoștința și respectul față de locuitorii raionului Ștefan Vodă pentru acceptarea refugiaților”, se menționează în comunicat.

Kazuyuki TAKEUCHI, AMBASADORUL JAPONIEI ÎN MOLDOVA: „Raionul este unul dintre cele mai aglomerate puncte de intrare din Ucraina, unde multe familii de refugiați trec în mod repetat granița în căutarea siguranței și, uneori, se întorc acasă”.

Totodată, acesta a mai adăugat că renovarea instituției va avea o importanță deosebită pentru copiii cu potențial, care vor contribui la construirea viitorului Moldovei și Ucrainei.

Programul de subvenții pentru securitatea umană „Kusanone” a fost lansat în Republica Moldova în 2008. Până în prezent, Japonia a acordat finanțare nerambursabilă în valoare de 7,8 milioane USD pentru 94 de proiecte (excluzând noul proiect) în domeniile sănătății, educației și utilităților publice.