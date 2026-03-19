Un bărbat de 35 de ani din Republica Moldova, dar cu cetățenie română, a murit pe loc în urma unui accident în Italia, transmite presa locală.

Tragedia a avut loc la Roma, în noaptea de 15 martie, în jurul orei 00. Bărbatul a fost lovit de o mașină și a murit pe loc.

Potrivit poliției de la Roma, șoferul a fugit de la fața locului. Investigația pe caz continuă pe baza declarațiilor martorilor și a înregistrărilor video de supraveghere.

Contactați de PRO TV, responsabilii de la ministerul Afacerilor Externe ne-au comunicat că urmează să se documenteze pe acest caz și vor reveni cu detalii.