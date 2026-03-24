Un tânăr de 23 de ani din Cantemir a fost prins beat și fără permis la volanul unei motociclete neînmatriculate. Acesta urmează să fie cercetat penal.

Tânărul a fost oprit de polițiști pe o stradă din Cantemir, aflându-se în stare avansată de ebrietate.

În urma verificărilor, s-a constatat că acesta nu deținea permis de conducere, iar motocicleta era neînmatriculată. Testul alcoolscop a indicat o concentrație de 1,03 mg/l vapori de alcool în aerul expirat.

Pe parcursul documentării cazului, tânărul a manifestat un comportament agresiv și a refuzat să respecte cerințele polițiștilor, inclusiv evacuarea forțată a motocicletei.

Acesta este cercetat penal, iar autoritățile continuă investigațiile pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.