Un zbor neautorizat a fost depistat în această dimineață în spațiul aerian al Republicii Moldova, în contextul atacurilor masive lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei.

Potrivit Serviciului Operații Aeriene al Armatei Naționale, obiectul a intrat în spațiul aerian național la ora 08:43. Un minut mai târziu, la 08:44, acesta a părăsit teritoriul Republicii Moldova în direcția localității Limanske, Ucraina.

Serviciul Operații Aeriene monitorizează în continuare spațiul aerian al Republicii Moldova, în coordonare cu autoritățile competente și partenerii.

Autoritățile nu au oferit, deocamdată, alte detalii despre obiectul care a traversat spațiul aerian al țării.

Spațiul aerian al Republicii Moldova, încălcat în repetate rânduri de drone

În ultimele luni, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost încălcat în repetate rânduri de drone. Incidentul de la Palanca este cel mai recent caz în care războiul din Ucraina a avut consecințe directe pe teritoriul Republicii Moldova.

Pe 5 octombrie, un proiectil a căzut în apropierea punctului de trecere Palanca-Maiaki-Udobnoe, după atacurile rusești asupra infrastructurii ucrainene. Proiectilul a ricoșat din pământ și a lovit un autocar, iar un polițist de frontieră a fost rănit. Acesta se află în stare stabilă, în afara oricărui pericol.

ISW: Rusia intensifică incursiunile în spațiul aerian al Moldovei și încearcă să le transforme într-o „normalitate”

Pe 3 octombrie, șase aparate, inclusiv muniții rătăcitoare de tip Banderol, au pătruns în spațiul aerian al țării și s-au prăbușit pe teritoriul Moldovei. În acest context, Institutul pentru Studiul Războiului avertizează că Rusia ar încerca să transforme astfel de incidente într-o situație „normală”.

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ISW observă că majoritatea incursiunilor rusești anterioare au implicat câte un singur aparat de tip Geran sau Gerbera. Inclusiv în cazul incidentului din 30 septembrie, când o dronă, cel mai probabil rusească, s-a prăbușit în apropiere de Hîrbovăț, a fost implicat un singur aparat. Prin comparație, cele cinci aparate din 3 octombrie reprezintă o creștere semnificativă a numărului de mijloace aeriene care au ajuns în spațiul moldovenesc.

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Institutul notează că dronele rusești și fragmentele acestora au încălcat tot mai frecvent spațiul aerian al Republicii Moldova în ultimele luni. ISW estimează că între februarie 2022 și iulie 2026 au avut loc cel puțin 20 de astfel de încălcări, iar alte șapte au fost înregistrate doar din august 2026.

În baza acestei evoluții, ISW apreciază că incursiunile rusești tot mai frecvente și mai intense în spațiul aerian al Republicii Moldova și al statelor NATO sunt, cel mai probabil, parte a eforturilor Moscovei de a normaliza încălcările spațiului aerian.

Astfel, analiza ISW indică nu doar o repetare a incidentelor, ci și o creștere a frecvenței și a numărului de aparate implicate, ceea ce face ca incursiunile să devină tot mai greu de tratat drept incidente izolate.