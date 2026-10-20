Uzina Metalurgică Moldovenească din Rîbnița nu va mai putea importa și exporta deșeuri metalice după 20 octombrie 2026, dacă autorizația de mediu nu va fi prelungită sau întreprinderea nu va obține un alt act permisiv. Agenția de Mediu nu a prelungit din oficiu documentul, iar Serviciul Vamal a confirmat pentru PRO TV că nu va permite operațiunile pentru care deținerea unei autorizații valabile este obligatorie.

Directorul Agenției de Mediu, Nicu Belitei, a declarat pentru PRO TV că autorizația uzinei este valabilă până la 20 octombrie 2026 și că întreprinderea nu a depus o cerere pentru o nouă prelungire din oficiu. Potrivit acestuia, procedura nu mai poate fi aplicată încă o dată.

„După 20 octombrie, neavând autorizație valabilă, ei nu pot să exporte și să importe”, a precizat Nicu Belitei.

Totuși, expirarea documentului nu înseamnă automat că uzina trebuie să-și sisteze întreaga activitate. Directorul Agenției de Mediu a explicat că întreprinderea ar putea continua să funcționeze dacă nu ar avea nevoie de importuri sau exporturi, însă operațiunile comerciale pentru care autorizația este obligatorie ar fi blocate.

Serviciul Vamal nu va permite operațiunile fără acte valabile

Serviciul Vamal a confirmat pentru PRO TV că nu va autoriza operațiunile vamale pentru care legea impune deținerea unui act permisiv valabil, dacă documentul uzinei va expira și nu va fi prelungit sau înlocuit cu o altă autorizație.

„După expirarea termenului de valabilitate, în lipsa prelungirii acestuia sau a unui nou act permisiv valabil, Serviciul Vamal nu va autoriza operațiunile vamale pentru care deținerea unui asemenea act constituie o condiție legală obligatorie”, a comunicat instituția.

Autorizația integrată de mediu, blocată de verificările Inspectoratului

În paralel, uzina are nevoie de o autorizație integrată de mediu, care ar urma să înlocuiască mai multe autorizații necesare pentru instalațiile industriale complexe.

Potrivit lui Nicu Belitei, eliberarea documentului depinde de verificarea fizică a raportului de referință al întreprinderii de către Inspectoratul pentru Protecția Mediului. Controlul nu a fost însă finalizat, întrucât, potrivit directorului Agenției de Mediu, reprezentanților Inspectoratului nu li s-ar fi permis accesul în incinta uzinei în repetate rânduri.

Prima verificare ar fi avut loc în toamna anului trecut, însă raportul nu a fost acceptat, deoarece fișele de securitate ale substanțelor chimice nu erau traduse în limba română. Ulterior, administrația uzinei ar fi anunțat că a remediat problema, dar o nouă încercare de verificare nu ar fi putut fi realizată din cauza accesului interzis inspectorilor.

Agenția de Mediu nu poate lua o decizie fără rezultatele controlului

Nicu Belitei a declarat că examinarea raportului de referință a fost suspendată după preluarea funcției, în primăvara acestui an, până la obținerea unui răspuns din partea Inspectoratului pentru Protecția Mediului.

„Nu poate să fie luată nicio decizie în privința autorizației din simplul motiv că la moment eu nu am răspunsul de la Inspectoratul pentru Protecția Mediului privind controlul și verificarea raportului de referință”, a declarat directorul Agenției de Mediu.

Autorizațiile de mediu aflate în vigoare la intrarea în vigoare a Legii privind emisiile industriale au fost prelungite din oficiu în octombrie 2024. Potrivit lui Belitei, această măsură nu mai poate fi aplicată încă o dată în cazul Uzinei Metalurgice din Rîbnița. Autorizația integrată de mediu se eliberează pentru o perioadă de 12 ani.