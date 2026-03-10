Credincioșii din Republica Moldova vor putea participa, și în acest an, la un pelerinaj în Țara Sfântă, pentru a aduce Sfânta Lumină de la Ierusalim, în pofida situației tensionate din Orientul Mijlociu. Acesta va fi organizat în perioada 6-11 aprilie și va fi condus de Preasfințitul Filaret, Episcop de Căpriana și Vicar mitropolitan.

Potrivit Mitropoliei, programul pelerinajului include vizitarea principalelor locuri sfinte din Țara Sfântă, precum Nazaret, Bethlehem, Ierusalim și Ierihon, precum și a unor mănăstiri din Deșertul Iudeii. Pelerinii vor avea posibilitatea să se roage și să se închine în locurile unde s-au petrecut evenimentele mântuitoare din viața Domnului nostru Iisus Hristos.

Un moment important al pelerinajului va fi participarea la sărbătoarea Buneivestiri, la Nazaret, dar și la Slujba Pogorârii Sfintei Lumini în Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim, unul dintre cele mai impresionante evenimente duhovnicești trăite anual în Țara Sfântă.

Mitropolia menționează că în pofida circumstanțelor existente în Orientul Mijlociu, pelerinajul va fi organizat în condiții de siguranță.

„Organizatorii mențin o legătură permanentă cu instituțiile statului gazdă pentru a asigura buna desfășurare a programului și securitatea participanților. În cazul apariției unor schimbări ale situației din regiune, programul pelerinajului ar putea fi adaptat, iar participanții vor fi informați în timp util”, se arată în comunicat.

Lumina Sfântă se aprinde în fiecare an în sâmbăta Săptămânii Mari. Ar avea o natură supranaturală – în primele minute nu arde și poate fi atinsă fără a provoca vătămări.

Ritualul aprinderii focului sfânt este considerat miraculos. Patriarhul Ierusalimului intră în biserica sfântului mormânt şi îngenunchează în faţa lespezii pe care a stat Trupul lui Hristos, cu 33 de lumânări neaprinse în mâini, fiind un număr biblic ce simbolizează vârsta pe care o avea Mântuitorul atunci când a fost răstignit. Din miezul pietrei o Lumină nedefinită iese înspre afară, aprinzând astfel vata presărată deasupra. Patriarhul aprinde două mănunchiuri a câte 33 de lumânări fiecare, apoi iese şi împarte lumina credincioşilor.

Potrivit rânduielii, înainte de coborârea Luminii Sfinte, Mormântul Sfânt este verificat, pentru îndepărtarea oricărei surse de foc din interiorul acestuia. Cei care fac această verificare - pentru a nu exista nicio bănuială de înscenare - sunt poliţişti civili, care nu sunt creştini. Este vorba despre un arab, un turc şi un reprezentant al Statului Israel. De asemenea la intrare, patriarhul este controlat de poliţişti în prezenţa martorilor care aparţin tuturor confesiunilor.

Pogorârea Sfintei Lumini în Sâmbăta Mare, la Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim, este considerată de milioane de credincioși ortodocși una dintre cele mai mari minuni ale creștinătății.

Cu toate acestea, în ultimii ani, evenimentul a fost în centrul unor controverse și dezbateri, atât în mediile religioase, cât și științifice. S-a vehiculat inclusiv ipoteza unei aprinderi controlate sau a utilizării unor metode care nu pot fi verificate din cauza accesului restricționat în interiorul Mormântului. Biserica Ortodoxă a respins în mod constant acuzațiile legate de o eventuală înscenare, afirmând că verificările riguroase făcute de autoritățile israeliene, arabe și turcești înainte de intrarea Patriarhului în Sfântul Mormânt exclud orice formă de manipulare.