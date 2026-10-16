Republica Moldova figurează pe lista celor 32 de țări care și-au exprimat interesul de a participa la Eurovision 2027, potrivit informațiilor publicate de portalul specializat Eurovisionworld. Lista este provizorie și se poate modifica.

Pe listă se regăsesc și România, Bulgaria, Ucraina, Australia, Israel, Italia, Germania și Regatul Unit, alături de alte state europene și din afara continentului.

Captură ecran/ eurovisionworld.com

Deocamdată, includerea Republicii Moldova în această listă nu reprezintă o confirmare definitivă a participării. Potrivit Eurovisionworld, numărul țărilor interesate și lista acestora se pot schimba.

Unde va avea loc Eurovision 2027

Eurovision 2027 va avea loc la Arena Burgas, una dintre cele mai noi și moderne săli polivalente din Bulgaria.

Deschisă oficial în 2023, arena poate găzdui până la 15.000 de spectatori în timpul concertelor și este potrivită pentru un eveniment de amploarea Eurovisionului. Până acum, aici au fost organizate competiții sportive internaționale, concerte și alte spectacole de anvergură.

Când va avea loc Eurovision 2027?

Săptămâna Eurovision va include trei spectacole: prima semifinală, marți, a doua semifinală, joi, și marea finală, sâmbătă:

Prima semifinală: 11 mai 2027

A doua semifinală: 13 mai 2027

Marea finală: 15 mai 2027

Toate cele trei spectacole vor începe la ora 21:00, ora Europei Centrale de Vară (CEST).

Bulgaria - pentru prima dată câștigătoare

La Eurovision 2026, interpreta DARA a obținut trofeul cu piesa „Bangaranga”.

Aceasta a fost urmată de Israel pe locul al doilea și de România pe locul al treilea, reprezentată de Alexandra Căpitănescu cu melodia „Choke me”.

„Scandalul” voturilor de la Eurovision

Schimbul de voturi dintre Republica Moldova și România la Eurovision 2026 a provocat un val de reacții pe rețelele sociale. După ce România a acordat 10 puncte Republicii Moldova — cel mai mare punctaj oferit de juriul român — internauții s-au arătat surprinși că Moldova a oferit României doar 3 puncte și niciun punct Ucrainei.

Situația a atras atenția mai ales în contextul în care mai multe state vecine și-au acordat reciproc punctaje mari în cadrul competiției. În trecut, Republica Moldova s-a numărat printre țările care au oferit constant punctaje mari României, inclusiv celebrul maxim de 12 puncte în mai multe ediții ale concursului.

Potrivit rezultatelor finale, Republica Moldova a oferit punctajul maxim, 12 puncte, Poloniei, iar 10 puncte au mers către Israel. România s-a clasat abia pe poziția a opta în preferințele juriului moldovean. În schimb, România a oferit Republicii Moldova 10 puncte, fiind țara care a susținut cel mai puternic prestația lui Satoshi în finală.

Câte puncte a primit România din partea publicului din Republica Moldova

În timp ce juriul din Republica Moldova a oferit României doar 3 puncte, publicul din țara noastră a acordat țării vecine punctajul maxim – 12 puncte.

Directorul televiziunii naționale, Vlad Țurcanu a demisionat

În urma scandalului, directorul televiziunii naționale, Vlad Țurcanu a demisionat. Acesta a spus că își asumă reponsabilitatea pentru votul acordat, precizat că nu a dat indicații juriului, iar jurații nu au ținut cont de relația sensibilă cu statele vecine. Din funcții pleacă și cei doi adjuncți ai săi. Unul dintre aceștia, Andrei Zapșa, a fost și membru al juriului țării noastre la Eurovision.

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