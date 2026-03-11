Premierul Republicii Moldova Alexandru Munteanu a declarat că situația privind conflictul din Orientul Mijlociu se monitorizează, iar autoritățile de la noi nu consideră „să treacă la stare de urgență” în sistemul energetic. Potrivit lui, prețurile petroliere din Moldova sunt cele mai joase, iar șoferii din țările vecine ar veni la noi pentru a se alimenta.

Alexandru MUNTEANU, PREMIERUL REPUBLICII MOLDOVA:„Deocamdată nu considerăm să trecem la un alt nivel de urgență. Analizând toate zilele, de când s-a început războiul, luam deciziile pe datele concrete. Acum există informații că prețurile petroliere la noi sunt cele mai joase, iar șoferii din țările vecine ar veni la noi pentru a se alimenta. Noi avem rezerve suficiente, avem benzină pentru 23 de zile, și motorină pentru aproximativ 2 săptămâni”.

Totodată, premierul a mai adăugat că autoritățile vor ajuta agenții economici și agricultorii. Un asemenea proiect de lege a fost inclus astăzi pe ordinea zi a ședinței Guvernului.

Alexandru MUNTEANU, PREMIERUL REPUBLICII MOLDOVA:„Sigur că vom întreprinde niște măsuri de urgență, să ajutăm agenții economici și agricultorii. Am mai văzut niște apeluri publice, în situațiile de criză cel mai bine să nu creem panică, dar mesajul nostru este foarte clar, cei care fac speculații și declarații populiste să vină cu propuneri, suntem deschiși pentru discuții. Mesajul nostru este de consolidare, nu este timpul să ne provocăm unul pe altul”.

Acciza la motorină va fi rambursată agricultorilor, pentru achizițiile efectuate, între 31 martie și 31 mai. Măsura a fost anunțată de ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga.

Ludmila CATLABUGA, MINISTRUL AGRICULTURII: „Pentru rambursarea accizelor la motorină, avem deja proiectul de hotărâre de Guvern, este în promovare și în scurt timp sperăm să-l avem”.

Potrivit ministrului, scopul acestei măsuri este de a diminua presiunea creșterii prețurilor la carburanți asupra agricultorilor.

De asemenea, aceasta a explicat că s-a cerut 140 de milioane de lei pentru implementarea acestei măsuri, dar ulterior se va vedea, ce sumă va putea fi obținută.

Pe 4 martie 2026, Guvernul a instituit o stare de alertă în sectorul energetic, pentru o perioadă de 60 de zile, în contextul războiului din Orientul Mijlociu. Măsura este una de prevenție, menită să protejeze consumul intern și să mențină stabilitatea sistemului energetic, au explicat autoritățile.

De săptămâna trecută, prețurile la carburanți au început să crească semnificativ. Acest lucru este cauzat de tensiunile din Orientul Mijlociu, Moldova fiind în totalitate dependentă de produsele petroliere importate.

Motorina a atins cel mai mare preț din ultimii doi ani, au afirmat experții economici, iar acest lucru a afectat cel mai mult agricultorii, care în perioada lucrărilor de primăvară deja înregistrează o creștere a costurilor de achiziție de peste 27%.