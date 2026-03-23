Săptămâna trecută, polițiștii au înregistrat cel puțin 14 cazuri de tentativă de corupere, în care șoferi sau cetățeni au încercat să evite răspunderea oferind mită pentru a scăpa de sancțiuni.

Cele mai multe situații au fost legate de abateri rutiere. La Fălești, pe strada Ștefan cel Mare și Sfânt, un bărbat de 33 de ani, suspect de conducere în stare de ebrietate narcotică, a încercat să influențeze oamenii legii pentru a evita documentarea. Un caz similar a avut loc în localitatea Andrușul de Jos, raionul Cahul, unde un conducător auto a refuzat testarea alcooloscopică și ulterior a încercat să scape de răspundere prin mijloace ilegale.

Pe traseul R-6, în raionul Orhei, un șofer de 39 de ani a fost prins cu un permis de conducere ce prezenta semne de falsificare, iar pentru a evita consecințele, a încercat să corupă polițiștii. La Sîngerei, în localitatea Prepelița, un alt bărbat, în vârstă de 35 de ani, care circula fără revizie tehnică și asigurare, a recurs la aceeași metodă pentru a evita sancțiunea.

Tentative de corupere au fost înregistrate și în municipiul Bălți, pe strada Independenței, unde un șofer de 46 de ani a încercat să scape de amendă după ce a fost prins circulând cu viteză excesivă. De asemenea, pe traseul M-1, în raionul Criuleni, un tânăr de 27 de ani, care nu deținea permis de conducere și nici asigurare, a încercat să influențeze procesul de documentare.

Situații similare au avut loc și pe traseul R-3 din raionul Hîncești, unde un șofer de 55 de ani, fără actele necesare în regulă, a încercat să evite sancțiunea, dar și în municipiul Chișinău, unde un cetățean străin de 27 de ani a încercat să influențeze polițiștii într-un caz de tulburare a ordinii publice. La Orhei, o femeie a recurs la gesturi similare în timpul intervenției la un apel la 112, iar în raionul Ștefan Vodă, un bărbat de 30 de ani a încercat să scape de răspundere pentru o abatere rutieră.

Potrivit poliției, în alte cazuri similare, șoferii au fost opriți pentru încălcări precum ignorarea marcajelor rutiere, necuplarea centurii de siguranță, lipsa vinietei sau nerespectarea indicatoarelor.

În toate situațiile documentate, oamenii legii au refuzat mita, au sesizat grupele operative și au acționat conform prevederilor legale, demonstrând toleranță zero față de corupție.