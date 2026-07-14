În doar 24 de ore, escrocii au mai făcut victime în Republica Moldova. Poliția anunță că a înregistrat un nou caz de fraudă telefonică, iar alte trei escrocherii, comise anterior, au fost raportate recent de persoanele păgubite. Prejudiciul total se ridică la aproximativ 500.000 de lei, în timp ce vigilența cetățenilor a permis prevenirea altor 110 tentative de înșelăciune.

Potrivit poliției, metodele folosite de infractori devin tot mai sofisticate. Dacă până nu demult aceștia pretindeau că sunt reprezentanți ai poliției sau ai Băncii Naționale a Moldovei, în prezent își asumă identitatea unor angajați ai Ministerului Finanțelor, ai operatorilor de telecomunicații sau ai unor presupuse companii de investiții. Tot mai des sunt utilizate și scheme bazate pe investiții false în criptomonede.

Escrocherie în numele Orange: O victimă din Călărași a pierdut peste 141.000 de lei

Unul dintre cazurile investigate s-a produs în raionul Călărași, unde o persoană a rămas fără 141.800 de lei. Între 1 și 7 iulie, victima a fost contactată telefonic de persoane care s-au prezentat drept angajați ai companiei Orange. Sub pretextul unor proceduri de securizare a conturilor, escrocii au convins persoana să-și folosească economiile și chiar să contracteze credite bancare, după care au determinat-o să transfere întreaga sumă prin intermediul unui terminal de plată.

Investiție falsă, pierderi reale: Peste 100.000 de lei dispăruți într-o fraudă la Nisporeni

Un alt caz a fost raportat în Nisporeni, unde prejudiciul depășește 104.900 de lei. Timp de aproape trei săptămâni, victima a fost manipulată de persoane care pretindeau că reprezintă compania PrimeCapital și a fost convinsă să investească bani pe o platformă fictivă. În urma mai multor transferuri bancare, persoana și-a pierdut toate economiile investite.

Escrocii își determină victimele să ia credite și să-și golească economiile

Anchetatorii spun că infractorii continuă să recurgă la aceeași tactică psihologică: își conving victimele să contracteze credite bancare sau să utilizeze economiile personale, iar ulterior le solicită să transfere banii prin terminale de plată, conturi bancare sau portofele electronice, invocând motive false de securitate.

Avertismentul Poliției: Nicio instituție nu cere bani pentru „protejarea” conturilor

Poliția atrage atenția că nicio instituție bancară și nicio autoritate publică nu solicită telefonic parole, coduri de autentificare, date bancare și nu cere transferul banilor pentru a-i „proteja”.