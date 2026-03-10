În contextul creșterii temperaturilor și al intensificării vântului, riscul producerii incendiilor de vegetație este unul sporit. În această perioadă, vegetația uscată se aprinde cu ușurință, iar flăcările se pot răspândi rapid pe suprafețe întinse, anunță IGSU.

În acest context, salvatorii și pompierii îndeamnă cetățenii să evite aprinderea gunoiului, vegetației uscate și a deșeurilor în propriile gospodării, dar și pe terenuri deschise. Mai mult, pentru evitarea incendiilor de proporții, salvatorii îndeamnă oamenii să nu arunce mucurile de țigară, chibrituri sau alte obiecte aprinse în zonele cu vegetație uscată.

„Incendiile de vegetație reprezintă un risc major, iar în condiții de temperaturi pozitive, umiditate redusă și vânt, focarele se pot extinde cu repeziciune. Aceste incendii pot provoca pagube semnificative mediului, locuințelor și pot pune în pericol sănătatea și viața oamenilor. Persoanele sunt atenționate că arderea în câmp deschis a resturilor vegetale este interzisă prin lege”.

Conform legii, arderea resturilor vegetale de orice proveniență se sancționează cu amendă de 3000 și 4500 lei pentru persoanele fizice și 12 000 și 15 000 lei pentru persoanele juridice.

În situații de risc sau în cazul izbucnirii unui incendiu, cetățenii sunt îndemnați să apeleze de urgență Serviciul 112.