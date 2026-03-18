Memorandumul de Înțelegere dintre Guvernul Republica Moldova și Guvernul Emiratele Arabe Unite privind recunoașterea reciprocă și schimbul permiselor de conducere, semnat pe 3 februarie 2026, a intrat oficial în vigoare la data de 17 martie 2026.

Utilizarea permisului moldovenesc în Emiratele Arabe Unite fără examene suplimentare

Conform acordului, cetățenii moldoveni care se află temporar în Emiratele Arabe Unite vor putea utiliza permisul de conducere moldovenesc fără a susține examene suplimentare, respectând însă legislația locală privind circulația rutieră.

Totodată, cetățenii cu reședință în Emiratele Arabe Unite pot preschimba permisul moldovenesc cu unul emis de autoritățile locale pentru categoria B (autovehicule ușoare), fără a fi necesare testele teoretice sau practice, în conformitate cu cerințele stabilite de legislația locală.

Avantajele măsurii pentru mobilitatea internațională a șoferilor moldoveni

Autoritățile subliniază că această măsură simplifică semnificativ procedurile pentru șoferii moldoveni aflați peste hotare și facilitează mobilitatea internațională, oferind o experiență mai comodă și legală pentru cei care circulă între cele două state.

În ultimii ani, Republica Moldova a extins semnificativ cooperarea internațională în domeniul recunoașterii permiselor de conducere, încheind o serie de acorduri bilaterale care simplifică mobilitatea cetățenilor săi în străinătate.

Când a fost semnat Memorandumul dintre Moldova și Emiratele Arabe Unite?

Pe 3 februarie 2026, Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Emiratelor Arabe Unite au semnat un Memorandum de Înțelegere privind recunoașterea reciprocă și schimbul permiselor de conducere, care a intrat în vigoare la 17 martie 2026. Acordul permite șoferilor moldoveni să conducă sau să își preschimbe permisul fără examene suplimentare, atât în timpul șederilor temporare, cât și după stabilirea reședinței în Emirate.

Cu ce alte state au fost încheiate acorduri în ultimii ani privind recunoașterea permiselor de conducere?

Anterior, Chișinăul a consolidat relații similare cu mai multe state europene și non-europene. Printre acestea se numără Israel (acord intrat în vigoare în octombrie 2024), Grecia (acord semnat în 2024), Spania, Franța, Turcia, Italia, Albania și Lituania. De asemenea, Republica Moldova și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord au semnat în 2025 un memorandum prin care cetățenii moldoveni rezidenți în UK pot preschimba permisul fără examene, în baza legislației britanice.