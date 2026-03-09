Vicepreședinte al Consiliul Raional Hîncești responsabil de domeniul agricol, și-a depus luni, 9 martie, cererea de demisie din funcția pe care o deține. Anunțul a fost făcut de instituție, pe fondul acuzațiilor apărute în spațiul public potrivit cărora acesta și-ar fi abuzat soția care s-a sinucis recent. Tot astăzi, acesta a fost dat afară din Partidul Acțiune și Solidaritate.

Potrivit unui comunicat emis de Consiliul Raional Hîncești, cererea de demisie a fost înregistrată oficial și urmează să fie examinată în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și cu procedurile administrative aplicabile.

„Consiliul Raional Hîncești va informa ulterior opinia publică despre deciziile adoptate și pașii care vor fi întreprinși în continuare”, se menționează în comunicat.

O femeie din Hîncești, educatoare la o grădiniță din oraș, și-ar fi pus capăt zilelor, acum câteva zile, după ce ar fi fost abuzată de soțul său. Despre asta scriu mai multe organizații care luptă împotriva violenței asupra femeilor și care spun că au reușit să discute cu rudele victimei.

Când s-a aflat despre deces, soțul femeii a scris un mesaj în memoria ei, pe care însă ulterior l-a șters și până acum nu am reușit să obținem o reacție de la el. Organizațiile care luptă împotriva violenței îndeamnă femeile care sunt abuzate să nu ascundă aceste cazuri și să apeleze după ajutor.

Procuratura Generală a anunțat că cazul morții va fi cercetat de polițiștii din Chișinău și Hîncești. Mai multe organizații neguvernamentale și activiști, care luptă împotriva violenței asupra femeilor, susțin că moartea femeii nu este un accident, ci rezultatul unui abuz continuu, umiliță și control din partea soțului.

