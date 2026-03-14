Un videoclip distribuit pe rețelele de socializare de deputatul PSRM Bogdan Țîrdea, în care mai mulți raci apar pe malul unei ape și despre care se afirmă că ar fi „fugit” din cauza poluării cu produse petroliere din râul Nistru, s-a dovedit a fi un fals. Verificările realizate de Stopfals.md arată că imaginile nu au legătură cu situația actuală din Vadul lui Vodă sau din alte localități ale Republicii Moldova.

Parlamentarul a publicat sâmbătă un videoclip însoțit de mesajul: „Vadul lui Vodă. Racii fug ca să se salveze de «apa cu petrol»”. În imagini apar mai mulți raci pe malul unei ape, iar pe ecran este vizibil și logoul „Local TV”. Naratorul afirmă că situația ar avea loc după ce pescarii ar fi prins „somni uriași de peste 100 de kilograme”, iar localnicii ar aduna racii direct de pe mal.

Investigația realizată de Stopfals arată însă că prima parte a videoclipului a fost publicată pe internet încă anul trecut. Imaginile au fost identificate pe mai multe conturi de social media din Ucraina și Rusia, inclusiv pe TikTok și Instagram, în perioada februarie–august 2025.

De asemenea, logoul „Local TV” nu aparține niciunui post de televiziune din Republica Moldova. Potrivit verificărilor, acesta este numele unui serviciu italian de streaming care reunește canale locale, ceea ce sugerează că elementul a fost folosit în mod fraudulos pentru a crea aparența unei surse media credibile.

Totodată, nu există nicio confirmare din surse independente că în ultimele zile localnicii din Vadul lui Vodă ar fi găsit raci pe mal sau că pescarii ar fi capturat „somni uriași de peste 100 de kilograme”, așa cum se afirmă în materialul distribuit online. Nu au fost identificate imagini sau relatări credibile care să susțină aceste afirmații.

Un alt indiciu al falsului este chiar narațiunea din videoclip. Modul în care este pronunțat cuvântul „somnii”, cu accent greșit pe ultima silabă, sugerează că vocea ar putea fi generată cu ajutorul inteligenței artificiale.

În realitate, problema poluării cu produse petroliere a râului Nistru se manifestă în principal în zona de nord a Republicii Moldova, unde autoritățile și echipele specializate intervin pentru a limita impactul asupra mediului și pentru a proteja sursele de apă. Specialiștii monitorizează constant situația, însă imaginile cu raci „fugari” distribuite pe rețelele de socializare nu au legătură cu acest incident.