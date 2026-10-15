După ce mai mulți directori de școli s-au plâns de pregătirea insuficientă a tinerilor profesori, Ministerul Educației anunță schimbări în formarea viitorilor dascăli. Aceștia vor face practică în școli și grădinițe încă din primul an de facultate, vor fi îndrumați de profesori cu experiență și vor susține o lecție în fața unei comisii la examenul de absolvire. Noul model ar urma să fie aplicat din toamna anului 2027.

Studenții de la facultățile pedagogice vor merge în școli și grădinițe încă din primul an de studii. La început, vor asista la lecții și vor observa cum lucrează profesorii. Ulterior, vor începe să predea, sub îndrumarea unor cadre didactice cu experiență. Astfel, vor învăța nu doar materia pe care o vor preda, ci și cum să o explice pe înțelesul elevilor.

Dan PERCIUN, MINISTRUL EDUCAȚIEI: „Nu e o problemă simplă, e o problemă care depinde de multipli factori. Evident că calitatea absolvenților depinde în primul rând de calitatea studenților care vin la pedagogie.”

Practica se va desfășura în instituții selectate de minister, unde studenții vor fi îndrumați de profesori pregătiți special pentru rolul de mentori, care vor primi bani în plus. Evaluarea va fi făcută atât de universitate, cât și de școala sau grădinița în care aceștia își fac practica. Se va schimba și examenul de absolvire: pe lângă teză, viitorii profesori vor trebui să susțină o lecție în fața unei comisii și să demonstreze cum ar gestiona situații concrete la clasă. Astfel, examinatorii vor putea verifica atât cunoștințele de specialitate, cât și pregătirea absolvenților pentru lucrul cu elevii.

Dan PERCIUN, MINISTRUL EDUCAȚIEI: „Concepția propune o evaluare integrată la absolvire, să revenim la un examen unic, integrator în așa fel încât să testăm atât competențele teoretice, dar încă o dată acele competențe reale, practice, demonstrabile în cadrul unei lecții.”

Noua concepție a fost elaborată după ce mai mulți directori de școli au reclamat pregătirea insuficientă a tinerilor profesori.Am solicitat o reacție și de la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, instituție, care pregătește cei mai mulți profesori din țară. Reprezentanții acesteia ne-au spus că vor reveni cu un comentariu în următoarele zile. Noile reguli se vor aplica studenților admiși la facultățile pedagogice din anul universitar 2027–2028, iar cei care își fac deja studiile vor continua după regulile actuale.