Scandalul izbucnit la Grădinița nr. 133 continuă să provoace reacții în spațiul public, după ce mai mulți părinți au acuzat o educatoare că ar fi agresat fizic și verbal copiii din grupă. Deputata Ludmila Adamciuc, membră a Partidul Acțiune și Solidaritate, a condamnat ferm incidentul și a declarat că orice formă de violență asupra copiilor este inadmisibilă.

„Violența împotriva copiilor este absolut inacceptabilă. Nicio explicație, nicio scuză și nicio «criză de nervi» nu pot justifica lovirea sau umilirea unor copii într-o instituție educațională și în afara ei. Cazul apărut în spațiul public despre presupuse acte de violență într-o grădiniță din Chișinău este revoltător. Grădinițele trebuie să fie locuri de siguranță, grijă și dezvoltare pentru copii – nu locuri în care ei să fie speriați și umiliți. Ca deputată, condamn ferm orice formă de violență asupra copiilor”, a declarat parlamentara.

Astăzi, ministerul Educației și Cercetării s-a autosesizat în urma cazului revoltător la o grădiniță din sectorul centru al capitalei, unde mai mulți părinți au acuzat o educatoare că ar fi lovit copiii și i-ar fi umilit. Responsabilii afirmă că situația dată urmează va fi examinată în cadrul Consiliului de Etică.

Cazul a ajuns în atenția PRO TV, după ce părinții au observat că micuții au venit acasă cu vânătăi, mamele au instalat microfoane, iar înregistrările audio ar surprinde momentele de violență. Educatoarea nu a negat că ar fi lovit copiii și ne-a spus că a făcut o criză de nervi pentru că nu și-a luat calmantele.

Alexandra CRISTEA, EDUCATOARE: “-Sunt niște copii foarte complicați.

-Și credeți că fără violență nu s-ar putea, da?

-Pur și simplu eu am uitat să beau pastilele de valeriană și am avut criză de nervi. Eu sunt foarte răbdătoare, dacă am răbdat patru luni și jumătate și i-am suportat. Ulterior îmi părea rău, foarte rău îmi părea.”

Aceasta ne-a spus că și-a dat demisia.

Directoarea interimară a grădiniței, Elena Zubciu, a refuzat să discute cu noi și ne-a închis ușa biroului în față.

Cazul a fost înregistrat la poliție și remis către procuratură.