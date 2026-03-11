Ministrul Mediului a venit cu declarații după ce pe râul Nistru au apărut pete uleioase și spune că ieri au fost colectate analizele, iar astăzi urmază să fie rezultatele în urma acestor scurgeri. Totodată, acesta a asigurat cetățenii că în următoarele ore vor fi instalate filtre în zona Cosăuți pentru a colecta deșeurile.

Gheorghe HAJDER, MINISTRUL MEDIULUI: „Am convenit ca în următoarele ore va fi instalat un filtru în zona Cosăuți pentru a colecta toate aceste deșeuri. Analizele preliminare care s-au colectat deja de ieri de la primele ore, vor fi azi după masă și le vom comunica public.”

Totodată, ministrul a asigurat că nu există niciun risc pentru cetățeni: „Pentru moment menținem acele recomandări de ieri pentru precauție”.

Întrebat despre faptul că locuitorii din Bălți au rămas fără apă, Hajder a menționat că aceștia trebuie să fie precauți, ca să nu existe anumite riscuri până la momentul în care vor fi gata rezultatele. Iar ce ține de Chișinău, aici această apă n-a ajuns din cauza este barajul de la Dubăsari, care este și un filtru ce nu permite trecerea acestor substanțe petroliere, având în vedere că ele se mențin la suprafața apei: „Noi ne vom asigura că ele vor fi extrase din Nistru ca să nu ajungă mai departe”, a precizat ministrul.

În urma unor informații care circulă în spațiul public privind o pată care s-ar mai apropia, Gheorghe Hajder a precizat că aceste informații sunt neoficiale:„Încercăm să punem aceste filtre, vor fi mai multe, astfel încât să nu contaminăm tot fluviul Nistru. Ne asigurăm ca toate aceste substanțe vor fi corectate înainte ca să prezinte un pericol”.

Ministrul Mediului a mai adăugat că pentru a afla cauza preliminară a apariției acestei pete, a fost trimisă o solictare oficială către partea ucraineană și urmază să răspundă acestei solicitări pentru a afla cauzele acestor scurgeri.

Ieri, ministerul Mediului a anunțat că mai multe pete uleioase au fost observate pe râul Nistru, în apropeiere de Naslavcea. Petele au fost surprinse de locuitorii din regiune, care au postat imagini pe rețele.

„Un fenomen neobișnuit, frumosul Nistru s-a acoperit cu pete uleioase. E ca și cum cineva a vărsat în apă motorină sau benzină.”

Primăria municipiului Soroca a anunțat că petele au ajuns până la Soroca și Otaci și au îndemnat oamenii să nu folosească apă din Nistru pentru uz casnic, la adăparea animalelor sau alte activități, până la clarificarea situației.

Potrivit Ministerului Mediului au fost prelevate probe de apă din mai multe puncte, iar rezultatele testelor vor fi comunicate ulterior.

De asemenea, Administrația Națională Apele Moldovei a luat legătura cu partea ucraineană, pentru a afla informații despre originea și impactul scurgerilor. Se presupune că petele ar putea fi legate de atacurile aeriene din acest weekend, asupra centralei Novodnestrovsk.