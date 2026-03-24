Republica Moldova are o singură opțiune pentru siguranța energetică: decuplarea totală și definitivă de Rusia (inclusiv MGRES cât nu e sub control constituțional), interconectări mai multe cu România și Ucraina, mai multe baterii de stocare pentru a putea utiliza eficient regenerabile, modernizarea CET-urilor și reducerea consumului prin măsuri de eficiență energetică, scrie watchdog.md

Ieri seara, Rusia a bombardat din nou sistemul energetic al Ucrainei, inclusiv regiunea Odesa și asta a scos din funcțiune linia Isaccea-Vulcănești – linia prin care importăm din România 55-60% din curentul de care avem nevoie.

„Dacă azi dimineața când ne-am trezit, am putut aprinde becul sau porni ceainicul electric, atunci putem să le mulțumim Ucrainei și României. Avem acum lumină datorită lor. Ca să păstrăm această lumină, trebuie s-o economisim la maxim”, se arată în postare.

Potrivit experților, Moldelectrica și Transelectrica din România s-au mobilizat și au pus în funcțiune patru linii de putere mai mică peste Prut. Ele nu pot alimenta întreaga țară, dar măcar unele raioane de pe malul Prutului: „O parte a curentului o producem local (CET-uri, regenerabile, hidro), iar restul curentului de care avem nevoie a venit din Ucraina. Da, acea Ucraină al cărei sistem energetic este bombardat de patru ani de zile. Acea Ucraină cu care Dodon ne spunea chiar ieri, fix ieri, că nu trebuie să fim solidari ca nu cumva să supărăm Rusia, Rusia care tot încearcă să ne lase fără lumină și fără gaz”.

„Voronin și toți urmașii lui alde Dodon, Plaha, Ceban, Chicu, Lupu sau Vlah sunt direct responsabili pentru situația de azi, când sistemul nostru energetic este încă atât de slab și subdezvoltat că avem nevoie să ne salveze vecinii, chiar dacă Ucraina abia-și ține în funcțiune propria rețea sub rachetele și dronele rusești. Iată unde ne-a adus modelul „Gazprom+MGRES”, la care ăștia încă au tupeul să insiste că trebuie să revenim.

Unde-s marii stataliști, patrioți și suveraniști să condamne astăzi atacul rusesc, să spună mulțumesc României și Ucrainei că ne ajută să avem lumină în case?”, spun analiștii watchdog.md

Astfel, Republica Moldova are o singură opțiune pentru siguranța energetică: decuplarea totală și definitivă de Rusia (inclusiv MGRES cît nu e sub control constituțional), interconectări mai multe cu România și Ucraina, mai multe baterii de stocare pentru a putea utiliza eficient regenerabile, modernizarea CET-urilor și reducerea consumului prin măsuri de eficiență energetică: „Toate astea vor dura, dar pînă atunci trebuie să economisim energia, să nu cădem în capcanele propagadistice despre „gaz și lumină ieftină” și să fim solidari cu vecinii noștri care, la greu, ne ajută și ei pe noi.”