O investigație realizată de WatchDog.MD a scos la iveală o rețea coordonată de cel puțin 10 pagini Facebook anonime care promovează activitatea Primăriei Chișinău și construiesc o imagine pozitivă a primarului Ion Ceban, în contextul criticilor legate de gestionarea orașului în timpul iernii.

Datele arată că cinci dintre aceste pagini au fost create în 2023, patru în 2024, iar una activează din 2016. Toate paginile sunt administrate din România și Republica Moldova, iar o parte din conținutul publicat este generat cu ajutorul inteligenței artificiale, inclusiv videoclipuri care laudă proiectele de infrastructură, renovarea parcurilor și străzilor din capitală.

Un element recurent al videoclipurilor este mențiunea „Echipa lui Ion Ceban”, care sugerează că toate proiectele aparțin personal primarului, mai degrabă decât instituției municipale, consolidând astfel imaginea sa de lider activ și eficient. De asemenea, rețeaua promovează acțiuni populiste ale deputaților din cadrul MAN și critică inițiative guvernamentale, cum ar fi reforma administrativă sau proiectul „Curtea Europeană”, folosind mesaje coordonate și replicate pe mai multe platforme, inclusiv TikTok.

Investigația relevă că pagini precum GazetaMoldovei.com, 1Moldova, Curierul Moldovei și zece.tv folosesc aceeași infrastructură de hosting, ceea ce indică un caracter coordonat al rețelei și posibile legături cu entități politice din România, inclusiv AUR. Conținutul sponsorizat, fără disclaimer, ridică întrebări privind transparența finanțării și respectarea legislației privind cheltuielile politice.

Specialiștii avertizează că operațiuni de acest tip pot distorsiona competiția democratică și pot folosi resurse publice indirect pentru consolidarea imaginii unui actor politic, afectând astfel integritatea spațiului informațional.

WatchDog.MD subliniază că monitorizarea acestor pagini și verificarea surselor de finanțare devin esențiale pentru asigurarea transparenței și protejarea procesului democratic în Republica Moldova, mai ales în perspectiva alegerilor locale generale din 2027.