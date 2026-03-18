Doi șoferi au fost sancționați, după ce au fost prinși că se deplasau cu viteză excesivă pe centura capitalei.

Potrivit poliției, totul s-a întâmplat aseara, o femeie de 44 de ani, conducea un Mercedes, fixat cu viteza de 158 km/h. Iar un bărbat de 27 de ani, la volanul unui Mercedes, circula cu 156 km/h.



Pentru depășirea cu peste 60 km/h a limitei legale de viteză, aceștia se vor alege cu o amendă de până la 2 500 de lei și suspendarea dreptului de a conduce vehicule pe un termen de la 30 la 45 de zile.

Viteză excesivă/ Poliția RM

De la începutul anului, în țară noastră s-au produs 112 accidente din această cauză, în urma cărora 13 persoane au decedat, iar 149 au fost traumatizate.

