Inspectoratul pentru Protecția Mediului din Glodeni a aplicat amenzi în valoare totală de 16.500 de lei, după ce controale desfășurate pe parcursul săptămânii au scos la iveală zeci de încălcări ale legislației de mediu. Autoritățile au efectuat mai multe acțiuni de verificare și monitorizare în teritoriu, având ca scop prevenirea și combaterea practicilor care afectează mediul înconjurător.
În timpul intervențiilor, inspectorii au identificat nereguli precum:
salubrizarea necorespunzătoare a terenurilor;
transportarea ilegală a masei lemnoase;
incendierea deșeurilor și a resturilor vegetale;
tăieri ilegale de arbori.
Ca urmare a abaterilor constatate, au fost întocmite procese-verbale contravenționale, iar sancțiunile aplicate au însumat 16.500 de lei.
Pe lângă aplicarea amenzilor, inspectorii au desfășurat și activități de informare a populației, subliniind importanța respectării normelor de mediu. Cetățenii au fost avertizați cu privire la interdicția de incendiere a deșeurilor și a resturilor vegetale, dar și asupra altor practici care pot avea efecte negative asupra mediului.