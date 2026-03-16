Astăzi, ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii din cadrul Procuraturii Anticorupție au descins astăzi cu peste 20 de percheziții la mai multe persoane bănuite într-un dosar de trafic de influență privind redobândirea cetățeniei române.

Schema ar fi fost organizată de o persoană care activa prin intermediul unei firme ce oferea servicii de pregătire a documentelor pentru cetățenii din Republica Moldova care vor să redobândească cetățenia română, dar și servicii de traducere și apostilare.

Aceasta ar fi susținut că are influență asupra unor angajați ai Oficiul Stării Civile din Cahul și asupra unor funcționari de la Consulatul General al României din Cahul. În schimbul unor sume de bani, le-ar fi promis unor persoane care nu îndeplineau condițiile legale că le poate ajuta să obțină mai rapid actele necesare pentru cetățenia română.

De asemenea, suspecta ar fi organizat și înregistrarea fictivă a unor vize de reședință temporară în Cahul sau în raioanele din apropiere, pentru ca solicitanții să poată depune dosarele pentru redobândirea cetățeniei la consulat.

În același timp, femeia ar fi cerut bani și pentru a ajuta persoane să promoveze examenul pentru permisul de conducere. Ea ar fi susținut că are influență asupra unor angajați ai Agenția Servicii Publice din Cahul și că poate aranja promovarea probelor teoretice și practice.

În urma descinderilor, administratoarea firmei și un angajat al Consulatului General al României din Cahul au fost reținuți pentru 72 de ore.

