Într-o piață a muncii tot mai competitivă, statutul de Angajator de Top nu este doar un titlu de excelență, ci un indicator al maturității organizaționale și al investiției constante în oameni. Pentru profesioniști, un astfel de angajator înseamnă acces la programe de dezvoltare, leadership autentic, stabilitate pe termen lung și un mediu în care performanța este recunoscută și susținută. Philip Morris Moldova, care este prezentă de 30 de ani pe piața Republicii Moldova, a fost desemnată pentru a cincea oară Angajator de Top. Certificarea reconfirmă excelența practicilor de resurse umane și angajamentul companiei de a construi un mediu de lucru în care angajații să se simtă motivați și inspirați să evolueze profesional.

Tatiana Scîntian a venit la Philip Morris pe când era studentă, iar compania i-a oferit oportunitatea de a combina studiile cu jobul. În cei 13 ani a schimbat mai multe roluri în companie, iar astăzi este managerul Departamentului Produse fără Fum.

„Oportunitățile de dezvoltare la PMI pot fi oferite de companie, dar pot fi inițiate și de angajați, pentru că avem acces la platforme largi de dezvoltare, acolo unde angajații pot să-și aleagă și să urmeze un oarecare curs sau să învețe o limbă străină”, afirmă Tatiana Scîntian, manager al Departamentului Produse fără Fum.

La rândul său, Nicolai Cerescu a început cariera la Philip Morris în calitate de supervizor, iar astăzi conduce o echipă de 50 de persoane.

„Pe de o parte, toți oamenii sunt dornici să te ajute să te dezvolți și să crești, dar avem și o competitivitate naturală între noi, care ne ajută să devenim mai buni cu fiecare zi petrecută în companie”, menționează Nicolai Cerescu, manager al Departamentului Operațiuni Comerciale.



Această libertate de a te dezvolta este susținută de sprijinul mentorilor și de feedback constant. În companie, liderii joacă un rol esențial în motivarea și susținerea echipei. Maria-Mihaela Miron confirmă acest lucru prin propria experiență, alăturându-se echipei Philip Morris ca stagiar și devenind în scurt timp parte a Departamentului External Affairs.



„Cel mai mult cred că m-a ajutat și m-a motivat leadershipul companiei, mentorii pe care i-am avut, feedback-ul primit de la colegi, pentru că, până la urmă, suntem o echipă și asta este ceea ce contează și ne motivează”, a declarat Maria-Mihaela Miron, Corporate and Fiscal Executive.

Pentru angajați, valorile companiei nu sunt simple declarații, ci se văd în munca de zi cu zi. Philip Morris Moldova se transformă continuu, devenind unul dintre cei mai mari contribuabili la bugetul de stat, contribuind prin investiții, parteneriate și colaborări externe la dezvoltarea mediului de afaceri local.



„Țara noastră se schimbă, evoluează, iar companiile mari contribuie la acest aspect și eu sunt mândru să fac parte din echipa Philip Morris Moldova”, menționează Marin Ceban, supervizor în Departamentul Produse fără Fum.



„Avem foarte multe colaborări externe, creăm locuri de muncă, apar parteneriate noi care ne oferă diferite servicii. Asta duce la creșterea economică a țării”, declară Dumitru Burac, supervizor în Departamentul Operațiuni Comerciale.



„Nouă ne pasă, împreună suntem mai puternici și schimbăm regulile jocului. Aceste principii ne ghidează în munca zilnică și ne permit să acționăm împreună, în armonie, ca o echipă unită. Compania PMI este deja de 30 de ani pe piața din Moldova. Pentru mine asta înseamnă stabilitate și responsabilitate”, afirmă Tatiana Lazareva, manager Departamentul Finanțe.



Certificarea Angajator de Top este rezultatul unei evaluări independente realizate de Top Employers Institute și vine ca o recunoaștere a excelenței demonstrate în practicile de resurse umane. La nivel global, Philip Morris International este declarat pentru al zecelea an consecutiv Angajator de Top, fiind una dintre cele 17 organizații internaționale certificate de Top Employers Institute. Compania are peste 83 de mii de angajați în toată lumea, iar cultura organizațională este bazată pe colaborare, respect și diversitate.

*Acest articol este un produs comercial