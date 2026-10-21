Moldova Business Forum, ajunsă la cea de-a patra ediție şi aduce pe aceeași scenă antreprenori, speakeri cu experiență, care împărtășesc idei și oportunități de dezvoltare. Printre participanți se numără și Marius Spătaru, fondatorul Olya Global care a revenit cu noi proiecte şi experienţe de împărtăşit.

Evenimentul este o oportunitate în care ideile se transformă în proiecte, iar conexiunile pot deschide noi perspective de dezvoltare.

„Este un networking extraordinar, unde aţi mai văzut 2500/3000 de oameni să vină simultan şi în mare parte sunt oameni de aceeaşi gândire deci cu aceeaşi mentalitate, oameni care vor să se dezvolte, oameni care ridică nivelul ţării la alt nivel”, a precizat Vadim Mămăligă, organizator Moldova Business Forum.

„În primul rând e a doua oară când particip, initial anul trecut am participat doar cu firma de consultanţe educaţională, ulterior împreună cu asociatul meu din Moldova am deschis o companie şi mi-am droit să fiu şi eu pe scenă acolo să discut despre experienţele mele şi m-am simţit foarte bine şi mai ales că Moldova e a doua mea casă. Am venit cu compania de consultanţă educaţională care a devenit în momentul ăsta un hub internaţional, noi ne ocupăm de educaţie de la 2 ani de zile până la cele mai înaintate vârste în toate formele ei”, a explicat Marius Spătaru, fondatorul Olya Global.

În paralel antreprenorul pregăteşte şi noi oportunităţi de business într-un domeniu diferit.

„Cu o companie pe care o vom lansa curând, momentan avem nişte produse aicea, o companie de skincare, Opulentte se numeşte”, a menționat acesta.

Prin experiențele împărtășite și noile conexiuni create, Moldova Business Forum își consolidează rolul de platformă pentru antreprenorii care caută să crească, să inoveze și să transforme ideile în afaceri.

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