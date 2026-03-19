În decembrie, pe site-ul Lucru.md au fost lansate JobStories – anunțuri de angajare sub formă de videoclipuri scurte. Ideea a fost simplă: să vorbim despre lucru așa cum oamenii sunt obișnuiți în rețelele sociale, adică pe scurt, clar și fără jargon birocratic. Rezultatele au fost pe măsura așteptărilor și uneori chiar le-au depășit.

Timp de câteva luni videoclipurile despre lucru în Chișinău au adunat peste 9 mln de vizualizări, peste 150 de mii de reacții și peste 74 de mii de distribuiri. Anunțurile de angajare au început să funcționeze după regulile contentului obișnuit: sunt urmărite până la capăt, discutate și trimise prietenilor.

Cel mai ilustrativ exemplu – anunțul de recrutare în Poliția de Frontieră.

Lucru.md a publicat pe site-ul și pe rețelele sale sociale un clip de un minut, fără producție complicată, dar cu mesaj clar: ce fel de lucru e și cui i se va potrivi. Video-ul s-a răspândit momentan pe rețelele sociale și a adunat peste 1 mln de vizualizări.

Și nu este un caz singular. Videoclipul despre munca în producția de construcții metalice a adunat circa 300 de mii de vizualizări doar pe TikTok, iar funcția vacantă de vânzător-consultant — 240 de mii doar în prima zi.

Important este că aceste vizualizări nu vin doar de la cei, care își caută activ un loc de muncă. O mare parte sunt persoane, care doar navighează pe rețelele sociale. Ele nu intră pe site-uri de căutare de lucru, dar pot deveni interesate de un post vacant, dacă îl văd în feed.

Astfel, anunțurile de angajare încep să concureze pentru atenție la același nivel cu contentul obișnuit. Și, după cum arată practica, se descurcă destul de bine.

Astfel, angajatorii se bucură de:

- mai multă vizibilitate: anunțurile de recrutare ies din limitele site-ului de joburi și ajung în rețelele sociale;

- acces la candidații pasivi, care nu caută direct un loc de muncă;

- prezentare mai clară: e mai ușor să explici condițiile și să „vinzi” funcția vacantă;

- consolidarea brandului de angajator printr-un format modern și autentic;

- lipsa necesității de a produce content: echipa Lucru.md realizează videoclipurile „la cheie”.

*Acest articol este un produs comercial