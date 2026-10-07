Spumante noi, vinuri roșii și un Sauvignon Blanc Fumé maturat îndelung în butoaie de stejar - acestea sunt câteva dintre noutățile cu care Aurelius a venit la cea de-a 25-a ediție a Zilei Naționale a Vinului. Producătorul și-a completat portofoliul cu două spumante obținute prin fermentare secundară la sticlă și cinci vinuri noi în gama Vinografia. Mai multe detalii aflați din cadrul unui material marca „O Seară Perfectă”.

Noi vinuri în gama Aurelius

La această ediție, producătorii au pus accent pe diversificarea portofoliului, inclusiv prin vinuri spumante.

„La cea de-a 25 ediție a Ziua Vinului am venit cu mai multe noutăți, dintre care avem două vinuri spumante obținute pe metoda tradițională, din fermentare secundară în sticlă, și cinci vinuri noi în gama Vinografia, patru vinuri roșii, două monosoi și două decupaj”, a spus Alexandru Cazacu, tehnolog șef Aurelius.

O altă noutate este Sauvignon Blanc Fumé, un vin care trece printr-un proces îndelungat de maturare, menit să-i ofere un gust aparte.

„Cel mai nou produs care îl avem acum este Sauvignon Blanc Fumé, obținut printr-o maturare îndelungată în butoaie de stejar noi a vinului alb, cu o prăjire specifică pentru vinurile albe, care ne dă note fine, foarte plăcute de fum și condimente”, a explicat Alexandru Cazacu.

Aurelius/ Colaj

Vinuri pentru gusturi și preparate diferite

Gama Vinografia este destinată unor preferințe diferite, iar alegerea vinului poate ține și de preparatele servite la masă.

„În gama Vinografia găsim vinuri pentru toate gusturile, cei care preferă vinuri mai lejere, mai prietenoase, cât și vinuri pentru cei care iubesc un vin mai bărbătesc, cu o personalitate, cu un suflet mai mare, care să se potrivească mai mult bucatelor din carne”, a precizat tehnologul șef Aurelius.

Noua gamă completează portofoliul producătorului și include și soiuri autohtone.

„Gama Vinografia vine să completeze celelalte vinuri care sunt în portofoliu a Aurelius. Ea se plasează cu multe surprize, soiuri autohtone, cum este Rara Neagră și Fetească Neagră. Rara Neagră o avem în monosoi, Fetească Neagră o avem în două vinuri de cupaj, care se asociază perfect cu soiurile de vinuri provenite din afara Republicii Moldova”, a mai spus Alexandru Cazacu.

Două spumante noi, obținute prin fermentare secundară la sticlă

Noutățile Aurelius includ și două vinuri spumante noi, realizate prin fermentare secundară la sticlă.

„În gama Aurelius o să găsiți două spumante noi obținute prin fermentare secundară la sticlă. Este vorba de un Pinot Noir Rosier, care este pur și simplu excepțional, din soiuri autohtone, Fetească Regală, un spumant alb care este potrivit pentru orice gust, pentru orice consumator care vrea să încerce ceva nou, ceva autohton, ceva cu gust”, a concluzionat Alexandru Cazacu.

Aurelius/ Colaj

*Acest articol este un produs comercial