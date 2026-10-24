Bijuteriile din aur și argint pot deveni cadouri speciale sau amintiri prețioase ale unor momente importante din viață. EV GOLD, magazinul din Centrul Comercial UNIC, marchează șase ani de activitate și își întâmpină clienții cu reduceri de 25% la toate produsele, dar și cu o tombolă aniversară în cadrul căreia vor fi oferite șase premii. Mai multe detalii aflați dintr-un material marca „O Seară Perfectă”.

Șase ani de activitate, sărbătoriți cu oferte speciale

De-a lungul celor șase ani, EV GOLD a adus mai aproape de clienți bijuterii elegante, cadouri speciale și accesorii pentru diferite gusturi și ocazii. Cu prilejul aniversării, magazinul vine cu oferte dedicate celor care își doresc să achiziționeze o bijuterie pentru ei sau pentru o persoană dragă.

„Magazinul EV GOLD din Centrul Comercial UNIC sărbătorește șase ani de activitate. Cu această ocazie, venim cu șase cadouri generoase și 25% reducere la toate produsele noastre”, a afirmat Victoria Capșa, manager superior EV GOLD.

Aniversarea este marcată și printr-o tombolă cu șase premii, printre care se numără un diamant de 0,22 de carate, o pereche de cercei din aur și patru bijuterii din argint.

„Pentru a participa la tombola noastră este necesar să faceți o achiziție din magazinul nostru, din UNIC. Vă înregistrați la tombolă, unde avem șase cadouri, dintre care premiul mare este un diamant cu 0,22 de carate, o pereche de cercei din aur și patru bijuterii din argint. Tombola va avea loc duminică, va fi extragerea generală pe Instagram”, a explicat Victoria Capșa.

EV GOLD/ Facebook

Bijuterii din aur și argint pentru diferite gusturi

În magazin, clienții pot alege dintr-un asortiment variat de bijuterii din aur și argint, inclusiv modele cu pietre prețioase. Colecția cuprinde inele delicate sau expresive, cercei eleganți, coliere și ceasuri stilate, potrivite atât pentru ținutele de zi cu zi, cât și pentru ocazii speciale.

Un loc important îl ocupă brandurile italiene, apreciate pentru diversitatea modelelor și atenția acordată detaliilor. De la bijuterii clasice până la piese moderne și îndrăznețe, oferta magazinului include accesorii pentru preferințe și stiluri diferite.

EV GOLD / Facebook

EV GOLD / Facebook

Clienții revin pentru bijuteriile momentelor importante

Încrederea clienților se reflectă și în experiențele celor care au ales magazinul pentru momente importante din viața lor. Unul dintre aceștia a povestit că și-a cumpărat de aici atât inelul de logodnă, cât și verigheta, iar bijuteriile au rămas în stare bună după mai mulți ani.

„Eu mi-am găsit, mi-am luat inelul de logodnă și inelul de căsătorie aici și îmi place foarte mult. Deja de vreo trei-patru ani și încă intact”, a mărturisit clientul.

Cu ocazia celor șase ani de activitate, EV GOLD își așteaptă clienții în zilele de 24 și 25 octombrie, cu reduceri de 25% la toate produsele și surprize aniversare.

EV GOLD/ Facebook

*Acest articol este un produs comercial