Mastercard lansează în Republica Moldova o nouă campanie promoțională care oferă 10% cashback la achiziția biletelor de avion de la companii aeriene din întreaga lume.

Campania se desfășoară în perioada 1 octombrie 2026 – 31 martie 2027 și este disponibilă deținătorilor de carduri Mastercard® emise în Republica Moldova, care își înregistrează cardul pe pagina promoției priceless.com/avia și efectuează tranzacții eligibile pentru cumpărarea biletelor de avion.

Pentru a beneficia de ofertă, deținătorii de carduri Mastercard® trebuie să acceseze pagina campaniei, să își înregistreze cardul Mastercard® și să cumpere bilete de avion în valoare de minimum 150 EUR sau echivalentul acestei sume, utilizând cardul înregistrat. Pentru fiecare tranzacție eligibilă se acordă 10% cashback, în limita a 25 EUR per tranzacție, iar pe durata campaniei fiecare deținător de card poate beneficia de maximum 5 recompense cashback.

Oferta este valabilă pentru achizițiile de bilete de avion de la companii aeriene din întreaga lume.

Procesul de înregistrare este simplu: „Înregistrează-te”, completează formularul cu datele necesare ale cardului Mastercard®, confirmă informațiile furnizate, acceptă Termenii și Condițiile și finalizează înscrierea.

Promoție/ Mastercard

Campania aduce un beneficiu suplimentar pentru cei care își planifică următoarea călătorie, transformând achiziția biletelor de avion într-o oportunitate de a economisi. Astfel, plățile de zi cu zi și cele dedicate călătoriilor devin mai avantajoase, simple și relevante pentru stilul de viață al consumatorilor din Republica Moldova.

Mai mult decât atât, deținătorii de carduri Mastercard® pot beneficia și de alte promoții active dedicate cumpărăturilor internaționale. În cadrul Mastercard Weekends , aceștia primesc 10% cashback pentru cumpărăturile online eligibile realizate la comercianți locali și internaționali, cu un card, prin portofelul digital cu înregistrare pe pagina promoției priceless.com|Zilele Mastercard . În plus, campania dedicată Temu oferă 50% cashback la cumpărăturile eligibile, aducând un avantaj suplimentar pentru achizițiile realizate online.

Mai multe informații despre mecanismul campaniilor, criteriile de eligibilitate și regulamentul complet sunt disponibile pe priceless.com.

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*Acest articol este un produs comercial