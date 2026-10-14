Calcul mental cu tehnica japoneză Soroban, citire rapidă și exerciții pentru memorie - sunt metodele prin care Genius Academy își propune să dezvolte atenția și gândirea logică a copiilor. În cadrul emisiunii „O Seară Perfectă”, fondatoarea Dana Golban a explicat cum funcționează aceste metode, Olga Corbu a povestit cum a trecut de la profesia de pedagog la antreprenoriat, deschizând o franciză la Soroca, iar eleva Otilia Dorif a dezvăluit cum a ajutat-o programul să obțină rezultate la olimpiade și să calculeze mai rapid la orele de matematică.

Cum funcționează tehnicile Genius Academy

Fondatoarea Genius Academy, Dana Golban, a explicat că academia îi învață pe copii să calculeze folosind o tehnică japoneză și să citească rapid, cu scopul de a le dezvolta capacitatea de concentrare și memoria.

„Noi, Genius Academy, suntem o academie unde copiii învață să calculeze după o tehnică japoneză și să citească cu o viteză uluitoare de mare. Iar scopul acestor tehnici este să le dezvolte creierul. Este ca o sală de forță. Un antrenament, fiindcă acum atenția noastră este foarte tare afectată”, a spus Dana Golban.

Aceasta a menționat că, indiferent dacă este vorba despre un oraș mare sau unul mai mic, părinții devin tot mai conștienți de importanța atenției și a memoriei în dezvoltarea copiilor.

În cazul calculului mental, tehnica Soroban presupune vizualizarea unor bile pe care copiii învață mai întâi să le manevreze cu degetele. Ulterior, aceștia își imaginează mișcarea bilelor și efectuează calculele mental.

Dana Golban a explicat că metoda implică atât gândirea logică, cât și creativitatea, prin antrenarea ambelor emisfere cerebrale. Totodată, dezvoltarea motricității fine este un alt aspect al exercițiilor.

De la profesoară - la antreprenoare, cu o franciză la Soroca

Olga Corbu, parteneră de franciză Genius Academy, a povestit că a lucrat timp de șase ani ca profesoară înainte de a face pasul spre antreprenoriat. Ea a spus că sprijinul fondatoarei academiei a încurajat-o să-și dezvolte atât abilitățile pedagogice, cât și propria afacere.

„Am avut un mare noroc să întâlnesc așa oameni, că Dana este un om extraordinar, cu suflet mare, de la care am învățat foarte mult și în perioada când eram profesoară. Dar Dana este până într-atât de deschisă să motiveze oamenii, că nu s-au limitat doar în creșterea mea profesională ca pedagog, dar m-au îndemnat și sunt foarte recunoscătoare să pornesc pe acest drum de antreprenoriat”, a precizat Olga Corbu.

Aceasta a menționat că centrul din Soroca funcționează de două luni și că își dorește să atragă tot mai mulți copii. În opinia sa, una dintre provocările actuale este suprasolicitarea celor mici de către telefoane, tablete și televizoare, care le poate îngreuna menținerea atenției pentru perioade mai lungi.

Dana Golban a vorbit și despre avantajele unui centru deschis într-un oraș mai mic. Deși numărul potențialilor beneficiari este mai redus, recomandările din comunitate pot contribui la dezvoltarea academiei, mai ales atunci când părinții observă rezultatele și implicarea profesorilor.

„Copiii din orașele mai mici au aceleași capacități și același potențial de dezvoltare ca cei din marile centre urbane. Important este să aibă acces la metode de învățare care să le stimuleze atenția, memoria și gândirea logică”, a menționat Dana Golban.

Otilia Dorif a absolvit toate cele zece niveluri

Otilia Dorif este una dintre elevele care au parcurs întregul program Genius Academy. După trei ani și jumătate de studiu, aceasta a absolvit toate cele zece niveluri atât la Soroban, cât și la citire, obținând câte zece diplome pentru cele două programe.

Tânăra a explicat că i-a plăcut în special atmosfera de la cursuri, pe care o consideră diferită de cea dintr-o școală obișnuită.

„Mi-a plăcut atmosfera în care învățăm, pentru că nu e ca o școală normală. Adică e ca un fel de școală în care înveți doar două ore. Nu înveți fiecare cum învață, șase ore, șapte. Adică înveți doar două ore în care și înveți mai mult timp”, a spus Otilia Dorif.

Programul cuprinde zece niveluri, de la exerciții introductive până la operații mai complexe. Potrivit explicațiilor oferite în emisiune, la nivelurile superioare copiii ajung să lucreze cu înmulțiri, împărțiri, numere zecimale și radicali.

Otilia a povestit că a participat la trei olimpiade Genius Academy, unde a obținut rezultate remarcabile. În 2023, a câștigat titlul de campioană, echivalentul locului al treilea, la citire rapidă și memorare creativă. În 2024, a obținut titlul de „campionul campionilor”, ocupând locul întâi și primind un premiu de 50 de euro. La competiția din 26 aprilie 2026, a obținut titlul de „supercampion”, corespunzător locului al doilea.

Eleva a explicat că abilitățile dobândite la cursuri o ajută și la școală, în special la matematică, unde poate calcula rapid și scrie direct rezultatul.

„Ca de exemplu, noi la matematică acum învățăm radicalii. Și de cele mai multe ori, colegii trebuie să treacă la tablă, să scrie o tablă întreagă, când iau două secunde și am scris rezultatul direct. Adică nu trebuie să scriu jumătate de caiet ca să pun numere de 1, 2, 3, 4 sau 5. Dar așa, repede fac și îl scriu repede în caiet”, a povestit Otilia Dorif.

Întrebată ce le-ar recomanda copiilor de vârsta sa, aceasta a spus că este important să existe un echilibru între timpul petrecut pe telefon și alte activități.

„Le-aș spune că nu e bine să stai foarte mult pe telefon, dar nici să pui mâna pe carte atâta de mult încât stai lipit doar de carte. Adică fiecare activitate pe zi trebuie împărțită ca creierul să gândească logic. Să reușească să proceseze informația”, a concluzionat eleva.

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