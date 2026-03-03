Mastercard lansează în Republica Moldova o nouă campanie promoțională dedicată utilizatorilor de carduri Mastercard, oferindu-le posibilitatea de a primi 10% cashback pentru achizițiile de bilete Wizz Air. Campania se desfășoară în perioada 1 martie – 30 aprilie 2026 și este disponibilă pentru utilizatorii care își înregistrează cardul pe platforma priceless.com și achiziționează bilete utilizând cardul înregistrat.

Pentru a participa, utilizatorii trebuie să își înregistreze cardul Mastercard pe priceless.com și să achiziționeze bilete Wizz Air în valoare de minimum 150 €, utilizând cardul înregistrat. Cashback-ul este oferit sub formă de 10% din valoarea tranzacției eligibile, în limita a 25 € per tranzacție, și este transferat direct în contul asociat cardului. Fiecare utilizator poate beneficia de până la 5 recompense cashback pe durata campaniei.

Oferta este valabilă pentru plățile efectuate online, pe website-ul oficial Wizz Air sau prin aplicația mobilă, utilizând carduri Mastercard emise de instituții financiare din Republica Moldova. Cashback-ul este acordat automat pentru tranzacțiile eligibile efectuate în perioada campaniei, fără proceduri suplimentare după înregistrare.

Campania este disponibilă pe platforma priceless.com . Odată înregistrat, cardul devine eligibil pentru campaniile disponibile și beneficiile asociate acestora, inclusiv oferte de cashback.

Această inițiativă confirmă direcția strategică a Mastercard de a dezvolta un ecosistem digital convenabil și sigur în Moldova. Compania nu doar implementează soluții moderne de plată, ci oferă și beneficii suplimentare deținătorilor de carduri, făcând plățile fără numerar mai simple, mai avantajoase și mai confortabile — atât în viața de zi cu zi, cât și în timpul călătoriilor.

Regulamentul complet al campaniei și detaliile despre participare sunt disponibile pe platforma priceless.com.

