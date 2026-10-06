De la cumpărăturile zilnice până la un premiu de până la 20 000 de lei sunt doar 5 plăți. Moldindconbank și Visa lansează campania „La Local îți faci cumpărăturile pentru Acasă!”, care se desfășoară în perioada 1octombrie 2026 – 31 ianuarie 2027.

În fiecare lună, cumpărăturile în rețeaua de magazine Local îți pot aduce premii de 1 000 sau 20 000 de lei. În plus, pentru plățile cu cardul Visa de la Moldindconbank primești 1% cashback garantat.

Cum participi

Ai nevoie doar de câteva lucruri simple:

Fă cel puțin 5 cumpărături lunar de minimum 200 de lei la Local.

Scanează aplicația My Local înainte de a plăti cumpărăturile.

Achită cu cardul Visa de la Moldindconbank.

După ce ai făcut cele 5 plăți eligibile într-o lună, participi automat la extragerea din etapa respectivă. Fă-ți cumpărăturile ca de obicei — fiecare plată în plus poate însemna o nouă șansă la un premiu.

Ce poți câștiga

Premii speciale – 1 000 de lei

În fiecare lună, 125 de deținători ai carduriilor Visa de la Moldindconbank vor câștiga câte 1 000 de lei. Pe durata celor patru luni, vor fi acordate în total 500 de premii speciale.

Marele premiu – 20 000 de lei

În fiecare lună, un deținător de card Visa de la Moldindconbank va fi desemnat câștigător al marelui premiu în valoare de 20 000 de lei. Astfel, pe parcursul campaniei vor fi acordate 4 premii mari a câte 20 000 de lei, câte unul pentru fiecare etapă.

Cashback garantat – 1%

Pentru plățile efectuate cu cardul Visa de la Moldindconbank, primești 1% cashback garantat.

Patru luni, patru șanse la premii

Campania se desfășoară în patru etape:

1–31 octombrie 2026

1–30 noiembrie 2026

1–31 decembrie 2026

1–31 ianuarie 2027

În fiecare lună ai o nouă șansă să fii printre câștigători. Nu rata nicio șansă: scanează aplicația My Local înainte de fiecare plată și achită cu cardul Visa de la Moldindconbank. Poate chiar următoarea cumpărătură îți va aduce o surpriză frumoasă.

Mai multe detalii în regulamentul promoției .

Moldindconbank – mereu alături!

*Acest articol este un produs comercial