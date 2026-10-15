O evidență greșită a cheltuielilor sau alegerea unei forme juridice nepotrivite pot complica activitatea unei afaceri încă de la început. Viorica Oboroceanu, fondatoarea DocsConsult Group, explică la ce trebuie să fie atenți antreprenorii și de ce nu există o rețetă pentru profit rapid, într-un material marca „O Seară Perfectă”.

Servicii pentru diferite etape ale unei afaceri

Grupul de companii DocsConsult Group oferă servicii de contabilitate, consultanță juridică și traduceri, adresate antreprenorilor care au nevoie de sprijin în gestionarea activităților și în dezvoltarea relațiilor de afaceri.

„Sunt Viorica Oboroceanu şi sunt fondatoarea grupului de companii DocsConsult Group, aici oferim o gamă variată de servicii precum contabilitatea, servicii juridice şi birou de traduceri”, a precizat aceasta.

Fondatoarea spune că, dincolo de experiență și de domeniile de activitate acoperite, importantă este capacitatea de a identifica soluțiile potrivite pentru fiecare situație.

Potrivit acesteia, serviciile oferite acoperă mai multe aspecte ale activității unei companii, de la înregistrarea unei firme până la contabilitatea operațională, resursele umane și problemele juridice. Echipa poate ajuta antreprenorii inclusiv la elaborarea contractelor și la pregătirea colaborărilor, iar biroul de traduceri facilitează comunicarea cu partenerii de peste hotare.

„Luând în consideraţie că avem aproape toate domeniile din ţară noi putem oferi o gamă variată de servicii ce ţine de contabilitate începând de la aceiaşi simplă înregistrare a unei companii până la orice tip de activitate, orice tip de contabilitate operaţională, tot ce ţine de hr, tot ce ţine de servicii juridice pentru o companie pentru că prestăm şi aşa servicii, putem să le facem oricare contracte să-i ghidăm în a face anumite contracte şi anumite colaborări, luând în consideraţie că avem şi un birou de traduceri foarte mult îi ajutăm cu partenerii de peste hotare”, a explicat fondatoarea DocsConsult Group.

De ce este importantă evidența corectă a cheltuielilor

Una dintre dificultățile întâlnite frecvent în activitatea antreprenorilor este contabilizarea cheltuielilor. Potrivit Vioricăi Oboroceanu, unele dintre problemele care ajung în atenția specialiștilor apar atunci când cheltuielile nu sunt înregistrate corect.

„De multe ori primesc la consultaţii clienţi care întâmpină dificultăţi în a contabiliza corect cheltuielile sale”, a menționat aceasta.

Pentru a evita asemenea situații, cheltuielile trebuie încadrate în conturile corespunzătoare și urmărite pe parcursul întregului an fiscal, nu doar atunci când apar întrebări sau probleme.

„Trebuie să fie redirecţionate corect în conturile şi corect contabilizate pe parcursul întregului an fiscal”, a subliniat fondatoarea.

O altă decizie importantă este alegerea formei organizatorico-juridice a companiei. Cei care intenționează să lanseze o afacere ar trebui să solicite o consultație înainte de a face acest pas, pentru a se asigura că alegerea corespunde activității pe care vor să o desfășoare.

„Pentru cei ce vor abia să deschidă o afacere este foarte important să se consulte, pentru că în a alege forma organizatorică conjuridică corectă este primul pas”, a notat Viorica Oboroceanu.

Există o nișă care aduce profit rapid?

O întrebare pe care fondatoarea DocsConsult Group spune că o primește frecvent se referă la domeniile în care merită să investești în Republica Moldova și la posibilitatea de a obține profit într-un timp scurt.

„Deseori primesc întrebarea ce nişă ar merge în Republica Moldova, în ce oamenii să-şi deschidă afaceri, ce ar fi, unde ar fi un profit foarte rapid, foarte mare, din păcate sau din fericire nu există o nişă magică care să aducă beneficii atât proprietarilor cât şi clienţilor săi”, a explicat aceasta.

În opinia sa, succesul unei afaceri nu se bazează pe o formulă universală, ci pe identificarea unor soluții potrivite provocărilor cu care se confruntă fiecare antreprenor. De aceea, la DocsConsult Group, abordarea urmărește găsirea unor variante care să răspundă nevoilor concrete ale clienților.

„Nu o să ne grăbim să vă spunem de ce nu este posibil, noi vom identifica acele soluţii nestandarte care majoritatea nu se vor complica sa le facă şi nici nu o vor face, noi vrem să devenim acel punct de sprijin care vă ajută să vă mişcaţi afacerea din loc”, a menționat Viorica Oboroceanu.

Mesajul fondatoarei pentru antreprenori este să privească provocările dintr-o altă perspectivă și să caute sprijin atunci când au nevoie de soluții pentru afacerea lor.

„Aşa că veniţi cu o provocare, iar noi o să venim cu o altă abordare, programaţi o consultaţie şi hai să privim împreună afacerea dumneavoastră dar dintr-o altă perspectivă”, a concluzionat aceasta.

*Acest articol este un produs comercial