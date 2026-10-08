Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Victoriabank a aprobat componența Consiliului de Administrație al băncii pentru următorii patru ani. Consiliul reunește profesioniști cu experiență relevantă în banking, administrarea riscurilor, guvernanță corporativă și management strategic.

În urma votului acționarilor, Consiliul de Administrație al Victoriabank este format din:

Bogdan Pleșuvescu (mandat valabil după aprobarea BNM);

Henry Emanuel Russell;

Ioan Șumandea-Simionescu (mandat valabil după aprobarea BNM);

Ludmila Costin;

Mehmet Murat Sabaz;

Thomas Günther Grasse;

Tiberiu Moisă.

Pentru prima dată, din Consiliul de Administrație al Victoriabank vor face parte și Bogdan Pleșuvescu și Ioan Șumandea-Simionescu, profesioniști cu experiență relevantă în sectorul bancar și în guvernanța corporativ.

Bogdan Pleșuvescu are peste 20 de ani de experiență în banking și o bună cunoaștere a pieței financiare din România și Republica Moldova, lucrând până acum în cinci instituții financiare din cele două țări. El a avut un rol important în transformarea Victoriabank în perioada în care a ocupat funcția de Președinte al Comitetului de Direcție al băncii (2018-2023). Bogdan Pleșuvescu face parte din Grupul Banca Transilvania de peste 13 ani, iar în prezent ocupă funcția de Director General Adjunct al BT. Coordonează subsidiarele Grupului BT, precum și activitatea direcțiilor juridic, workout, insolvență, executări silite, valorificare active și colectare amiabilă.

Bogdan Pleșuvescu / vb.md

Ioan Șumandea-Simionescu și-a construit cariera în cadrul Grupului Banca Transilvania în ultimii 13 ani, iar din 2022 ocupă funcția de Director Guvernanță Corporativă. În această perioadă, a contribuit la implementarea unor proiecte strategice pentru dezvoltarea grupului, inclusiv în procese de achiziție și integrare bancară. În paralel, este implicat în proiecte de cercetare și dezvoltare de politici publice în domeniul financiar-bancar, desfășurate în cadrul unor instituții academice și profesionale europene. Este doctor în drept și are expertiză solidă în domeniul juridic, guvernanță corporativă și sectorul bancar.

Ioan Șumandea-Simionescu / vb.md

„Le urăm bun venit lui Bogdan Pleșuvescu și lui Ioan Șumandea-Simionescu în Consiliul de Administrație al Victoriabank. Experiența și expertiza lor în banking, guvernanță corporativă și management completează competențele actualului Consiliu și vor susține implementarea obiectivelor strategice ale băncii. Mandatele lor vor intra în vigoare după obținerea aprobărilor necesare din partea Băncii Naționale a Moldovei. Totodată, le mulțumim membrilor care își continuă mandatul pentru implicarea și contribuția lor la dezvoltarea Victoriabank”, declară Levon Khanikyan, Președintele Comitetului de Direcție al Victoriabank.

Conform cerințelor cadrului de reglementare aplicabil sectorului bancar, Bogdan Pleșuvescu și Ioan Șumandea-Simionescu vor începe să-și exercite funcți de membri ai Consiliului de Administrație doar după aprobarea de către Banca Națională a Moldovei.

În cadrul aceleiași Adunări Generale Extraordinare, acționarii au aprobat și distribuirea de dividende din profitul aferent anului 2025, în valoare totală de 187,3 milioane lei. Dividendul aprobat este de 7,49 lei pentru fiecare acțiune. Plata dividendelor va fi efectuată în termen de cel mult trei luni de la data aprobării deciziei.

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