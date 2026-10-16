Te-ai săturat să te epilezi mereu? Să verifici dacă au apărut fire noi, să îți planifici epilarea înainte de vacanță sau să revii lunar la aceleași proceduri? Poate ai încercat deja epilarea laser, dar nu ai obținut rezultatul dorit. Sau firele tale sunt prea deschise la culoare pentru această metodă. Indiferent de situație, dorința este aceeași: să scapi definitiv de părul nedorit și să nu mai ai această grijă.

O soluție pentru această problemă este electroepilarea, unica metodă definitivă de îndepărtare a părului nedorit, indiferent de culoarea firelor.

Deși există încă din 1875, electroepilarea este actuală și astăzi, iar aparatele moderne permit efectuarea procedurii cu precizie și parametri adaptați fiecărei persoane.

Ce este electroepilarea și cum funcționează?

„Electroepilarea este una dintre procedurile în care cred foarte mult, pentru că ne permite să eliminăm definitiv toate firele, mai ales cele pentru care alte metode nu sunt eficiente. Electroepilarea este o soluție atât pentru persoanele cu fire deschise la culoare (blonde, sure, cu puțin pigment), cât și pentru cele care își doresc să renunțe la epilarea clasică”, explică Diana Flocea, expertă în medicina estetică, fondatoarea centrului Perfect Skin Moldova din Chișinău.

Procedura este simplu de înțeles: cu ajutorul unui ac foarte fin, specialistul aplică energie electrică direct în foliculul pilos, distrugând rădăcina părului și structurile responsabile de creșterea firului.

Firele epilate în faza activă nu mai cresc, iar această metodă nu necesită ședințe de menținere a rezultatelor. Acesta este marele avantaj al electroepilării.

Procedura poate fi efectuată pe toate zonele corpului. Totuși, cele mai recomandate sunt fața, brațele, partea superioară a picioarelor, abdomenul, zona mameloanelor, linia bărbiei sau a gâtului la bărbați. Este potrivită în special pentru acele zone în care firele sunt rare sau nu răspund la tratamentul cu laser.

Perfect Skin/ Arhiva Perfect Skin

De la ce vârstă se poate face electroepilarea?

Nu există o vârstă minimă universală. Electroepilarea poate fi efectuată și de la 13-14 ani, în urma unei evaluări individuale și cu acordul părintelui sau al reprezentantului legal, conform cerințelor aplicabile.

Important este ca specialistul să țină cont de particularitățile pielii, de creșterea părului, de eventualele cauze hormonale și, nu în ultimul rând, de dorința și pragul de durere al adolescentului.

„În incinta centrului nostru de epilare, vârsta de la care efectuăm electroepilarea clientelor este, totuși, de 16 ani”, spune Diana Flocea.

Perfect Skin/ Arhiva Perfect Skin

Câte ședințe sunt necesare?

Electroepilarea oferă rezultate definitive pentru foliculii distruși cu succes, dar asta nu înseamnă că toate firele dispar într-o singură ședință.

Părul crește în etape diferite, iar distrugerea definitivă este posibilă doar în cazul firelor aflate în faza activă. De aceea, sunt necesare vizite repetate. Există câteva scheme de lucru, iar totul depinde de disponibilitatea pacientului de a veni la proceduri. În mod clasic, ședințele pot fi programate la un interval de 1-2 luni, apoi intervalul crește treptat, în funcție de cantitatea și viteza cu care mai apar firele de păr. În acest ritm, 1,5-2 ani sunt suficienți pentru a scăpa definitiv de păr. Unii clienți care se află peste hotare fac 2-3 ședințe pe an, iar în cazul lor, rezultatul final apare mai greu.

O ședință poate dura de la câteva minute până la 2-3 ore sau mai mult, în funcție de zona tratată și de pragul de durere al pacientului. Dacă vorbim despre o trecere completă, tratarea unei zone ne poate lua chiar și 10-20 de ore (picioarele în întregime, de exemplu, sau zona intimă profundă). În acest caz, procedurile se efectuează câteva zile la rând.

„Nu există un număr fix de ședințe potrivit tuturor. Unii obțin rezultate după 10-12 ședințe complete, alții după 15 sau mai multe. Unele persoane au câteva fire de eliminat, altele își doresc tratarea unei zone întregi. De aceea, stabilim un plan individual și explicăm de la început cât timp poate necesita procedura”, spune Diana.

Este dureroasă electroepilarea?

Mitul cel mai răspândit este că electroepilarea este foarte dureroasă. De fapt, acest lucru este foarte individual. În timpul procedurii se simte o înțepătură scurtă sau o senzație de căldură. Intensitatea diferă în funcție de sensibilitatea fiecărei persoane și de grosimea firului din zona tratată. Echipamentele moderne provoacă mai puțină durere datorită vitezei cu care este transmis impulsul electric. Există și alte trucuri care ajută ca procedura să decurgă cât mai confortabil.

După ședință apare, de obicei, o ușoară roșeață care, de regulă, trece în scurt timp.

La câteva zile după procedură, se formează mici cruste în locurile în care acul a străpuns pielea. Aceste cruste se usucă și cad, iar pielea se regenerează complet dacă se respectă protocolul corect de lucru și indicațiile pentru îngrijirea la domiciliu. Respectarea recomandărilor de îngrijire ajută la recuperarea pielii și la reducerea riscului de reacții nedorite.

Perfect Skin/ Arhiva Perfect Skin

Electroepilare în patru mâini la Perfect Skin

La Perfect Skin, procedura este efectuată cu echipamente profesionale și moderne. Aparatele canadiene Apilus permit adaptarea parametrilor de lucru în funcție de zona tratată și de caracteristicile firelor.

Pentru zonele mai extinse, centrul oferă și electroepilare în patru mâini. Două specialiste lucrează simultan, ceea ce permite tratarea mai multor fire în același interval de timp.

„Electroepilarea necesită multă precizie și răbdare. Pentru mine, contează atât calitatea aparatelor, cât și experiența specialistelor. Avem o echipă pe care am construit-o în timp și investim constant în pregătirea ei, pentru că rezultatele depind în mare măsură și de modul în care este efectuată procedura”, explică fondatoarea Perfect Skin.

Merită investiția în electroepilare?

Electroepilarea este una dintre cele mai costisitoare metode de epilare, deoarece fiecare fir este tratat individual, iar procesul necesită mai multe ședințe. În schimb, oferă un avantaj important: eliminarea permanentă a firelor tratate cu succes.

Potrivit Dianei Flocea, fondatoarea Perfect Skin, electroepilarea merită privită ca o investiție pe termen lung, mai ales pentru persoanele care își doresc să renunțe la epilarea repetată și să economisească timp în viitor.

La Perfect Skin din Chișinău sunt disponibile toate metodele de epilare: ceară, zahăr, laser și electroepilare. Acest lucru permite echipei să recomande metoda potrivită în funcție de tipul părului și de rezultatul dorit.

Pentru cei care își doresc să scape definitiv de părul nedorit, primul pas este o consultație la Perfect Skin, unde specialistele pot evalua zona și recomanda un plan individual de tratament.

Informații și programări:

Instagram: perfectskin_md

Site oficial: https://perfectskin.md/ro

Telefon: +37362178822

Adresă: bd. Dacia 23, Chișinău

Perfect Skin/ Arhiva Perfect Skin

*Acest articol este un produs comercial