Produsele Equivalenza sunt acum și mai aproape de clienți. Brandul a deschis cel de-al optulea magazin din Republica Moldova, într-o nouă locație, unde clienții se pot bucura de aceeași experiență dedicată universului aromelor.

„Încercăm să fim foarte atenți la ceea ce ne cer clienții noștri. Vrem să fim de fiecare dată receptivi și aproape de ei și Unic a fost un centru comercial foarte solicitat de oamenii noștri cum le spunem noi și de aia am decis să fim aici”, a spus Dan Paniș, fondator Equivalenza Moldova.

Curiozitatea pentru noul magazin s-a făcut simțită încă înainte de deschidere. Clienții au venit din timp și au format cozi, nerăbdători să descopere noua locație Equivalenza.

„Dacă sincer ca de fiecare dată, oamenii noștri ne surprind atât de bine și le suntem atât de recunoscători de fapt pentru că, de la o deschidere la alta tot mai multă lume, tot mai mulți clienți fideli, iar asta emoționează, au venit și oameni din Bender tocmai ca să fie alături de noi, foarte frumos”, a notat Marina Paniș, fondatoare Equivalenza Moldova.

Până pe 20 septembrie, clienții care cumpără în valoare de 1499 de lei se pot înscrie în tombola organizată de Equivalenza, unde sunt puse în joc 8 premii.

„Până pe 20 septembrie inclusiv va fi ultima zi când mai pot participa la marea tombolă. Noi le suntem recunoscători că ne aleg, iar din acest motiv vrem să le oferim emoții și am oferit premiul mare o vacanță la Barcelona, dar mai sunt alte 7 cadouri mari”, a explicat fondatoarea Equivalenza Moldova.

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