PORT MALL a celebrat trei ani de încredere și parteneriate durabile. Antreprenori, reprezentanți ai brandurilor locale și internaționale, parteneri din sectorul bancar, cultură și organizații sociale s-au reunit într-o seară de recunoștință, eleganță și bucurie împărtășită.

Gala „PORT PARTENERIATE DURABILE”, organizată pe 20 octombrie, a reunit personalități și oameni de afaceri care au transformat colaborările de business în relații solide.

Omul de afaceri, Anatolie Golea, a subliniat că, dincolo de investiții, infrastructură și strategii de dezvoltare, la temelia oricărui proiect de succes stau oamenii.

„Un mall poate fi construit din beton, sticlă și oțel. Dar un mall de succes se construiește din încredere, investiții și parteneriate. Acum trei ani, am deschis Port Mall cu o viziune, însă această viziune nu ar fi devenit realitate fără dumneavoastră — partenerii care au ales să fie aici. Astăzi, PORT MALL găzduiește peste 100 de branduri și avem un grad de ocupare de 100% iar comunitatea noastră demult nu mai înseamnă „municipiul Chișinău”, ci oamenii din întreagă țară”, a subliniat Anatolie Golea.

Momentul festiv de premiere a celebrat performanța, consecvența și implicarea. Printre partenerii onorați s-au numărat Dumitru și Denis Razloga (fondatorii Local, Cotton, Jysk, Flo, Next și Instreet), holdingul lui Radu Botnariuc (Origin, Origin kids, Skechers și Carpisa), instituțiile financiare - Victoriabank, Moldindconbank și Mastercard, alături de numeroase alte companii, care contribuie la consolidarea PORT MALL ca reper în retailul modern din Republica Moldova.

La rândul ei, Tatiana Golea, cofondatoarea PORT MALL, a vorbit despre valori frumoase care au stat în capul mesei, inclusiv atunci când s-au luat decizii de anvergură. A subliniat implicarea socială a PORT MALL în diverse proiecte de suflet și atenția deosebită acordată culturii, artei și tradițiilor care ne țin aproape unii de alții.



„Există ceva ce nu poate fi inclus nici în linia de bugete, nici în rapoarte. Există acea calitate pe care o consider eu extrem de valoroasă - dragostea cu care facem tot. Această iubire nu face neapărat munca mai puțină. O face mai cu sens. De la bun început, mi-am dorit ca PORT MALL să fie mai mult decât un loc pentru cumpărături. Să devină un spațiu al artei, al experiențelor și al întâlnirilor, în care oamenii să creeze amintiri și să-și dorească să revină”, a declarat Tatiana Golea de pe scena evenimentului.

Valentina Naforniță, Mark Oselski, Cristina Scarlat, Cătălin Josan, Daniela Burlaca Iurie Gologan și Orchestra Camerata Chișinău dirijată de Alexandru Rotaru au dat serii clasă și rafinament. Muzica și baletul au oferit sărbătorii o atmosferă elegantă, în care momentele artistice au alternat firesc cu revederi și conversații într-un cadru destins.



GALERIE FOTO

Antolie Golea/ PORT MALL

Gală Aniversară de anvergură/ PORT MALL

Gală Aniversară de anvergură/ PORT MALL

Gală Aniversară de anvergură/ PORT MALL

Gală Aniversară de anvergură/ PORT MALL

Gală Aniversară de anvergură/ PORT MALL

Gală Aniversară de anvergură/ PORT MALL

Gală Aniversară de anvergură/ PORT MALL

Gală Aniversară de anvergură/ PORT MALL

Gală Aniversară de anvergură/ PORT MALL

Gală Aniversară de anvergură/ PORT MALL

Gală Aniversară de anvergură/ PORT MALL

*Acest articol este un produs comercial