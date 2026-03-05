Pe 26 februarie 2026, EXIMBANK a avut privilegiul de a găzdui Roadshow-ul Diviziei Bănci Internaționale IBD la Chișinău, împreună cu PRAVEX BANK, Ucraina. Evenimentul a reunit echipele Retail, Corporate și SME & Small Business pentru a asigura alinerea strategică la Planul de Afaceri 2026-2029 al Grupului.

Evenimentul a fost prezidat de dna Paola Papanicolaou, Șefa Diviziei Bănci Internaționale, a cărei prezență a evidențiat relevanța strategică a prezenței în sistemul bancar din Republica Moldova și Ucraina în cadrul planurilor de creștere ale Diviziei. Vizita sa a consolidat și mai mult conexiunea dintre Grup, EXIMBANK și PRAVEX BANK.

Paola Papanicolaou/ EXIMBANK

Roadshow-ul a reunit reprezentanți de rang înalt ai Diviziei, inclusiv dna Natascia Noveri (șefa IBD Retail & Wealth Management), dnul Giuseppe Ferraro (șef IBD Corporate, SME & Small Business), dnul Alessandro Dordolo (șef IBD HR), alături de Directorul General EXIMBANK, dnul Marco Trevisan, Directorul General PRAVEX BANK, dnul Semen Babaiev, și membrii echipelor de management, inclusiv din rețeaua băncii.

Marco Trevisan/ EXIMBANK

Directorul General al EXIMBANK, dnul Trevisan, a declarat: „Suntem onorați de prezența în cadrul acestui eveniment a: dnei Paola Papanicolaou, colegilor noștri din Divizia Bănci Internaționale și PRAVEX BANK (Ucraina), cu o semnificație și un impact deosebit nu numai pentru banca noastră, ci și pentru clienții noștri, comunitatea de afaceri și rezultatele pe care ne propunem să le obținem în cadrul Grupului.”

În cadrul evenimentului Roadshow, cei mai buni manageri din segmentele Retail și Business au fost premiați pentru performanța lor excepțională, în semn de recunoaștere și valorificare a contribuțiilor remarcabile. Dedicarea, consecvența și excelența continuă, au contribuit semnificativ la succesul general al Băncii, stabilind un reper al standardelor înalte din cadrul organizației.

Totodată, a fost organizată o Sesiune, în cadrul căreia colegii din rețeaua Băncii au avut posibilitatea să-și împărtășească observațiile pertinente, experiențele și ideile. Prin valorificarea fiecărei voci, se vor menține deciziile practice, relevante și conectate cu oamenii noștri.

Roadshow-ul a evidențiat un mesaj puternic: se va continua transformarea către o bancă axată mai mult pe consultanță, care va fi oferită de specialiștii băncii, superior intenției de a obține realizări remarcabile.

Despre Eximbank

Eximbank este o bancă comercială universală din Republica Moldova, parte a Grupului Intesa Sanpaolo, unul dintre cele mai mari grupuri financiare din Europa. Banca oferă o gamă largă de servicii financiare pentru persoane fizice și juridice, inclusiv soluții financiare personalizate. Eximbank se distinge prin angajamentul său față calitate, având ca scop sprijinirea dezvoltării economice a Republicii Moldova și îmbunătățirea accesului la servicii financiare de înaltă calitate.

Echipa/ EXIMBANK

*Acest articol este un produs comercial