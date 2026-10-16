Fondatoarea salonului de frumusețe Beauty Dianne Studio a fost premiată în cadrul evenimentului „Femeia care inspiră 2026”, organizat de VIP Magazin. După eveniment, antreprenoarea Diana Buzila a împărtășit pe Instagram câteva gânduri despre pasiunea pentru afaceri, femeile care o inspiră și planurile pe care le pregătește pentru viitor. Aceasta a dezvăluit că se află în procesul de a deschide încă o afacere.

În mesajul publicat pe rețelele sociale, fondatoarea Beauty Dianne Studio a mărturisit că este mândră să facă parte din comunitatea femeilor care conduc afaceri. Pentru ea, antreprenoriatul înseamnă mai mult decât cifre și profit, fiind bazat pe pasiune, implicare și conexiuni autentice cu oamenii.

„Pentru mine, o afacere nu înseamnă doar cifre și profit, ci pasiune, suflet și implicare zi de zi. Îmi plac afacerile offline, unde simți oamenii, energia și conexiunile reale”, a scris Diana Buzila pe Instagram.

Femeile care o inspiră pe Diana Buzila

Antreprenoarea a vorbit și despre aprecierea pe care o are pentru femeile ambițioase, de la care spune că are mereu ceva de învățat.

„Ador să fiu înconjurată de femei inteligente, ambițioase și puternice, de la care am mereu ceva de învățat”, a transmis fondatoarea salonului de frumusețe.

Diana Buzila pregătește deschiderea unei noi afaceri

Totodată, aceasta a dezvăluit că pregătește un nou proiect profesional. Deși nu a oferit detalii despre viitoarea afacere, antreprenoarea a lăsat să se înțeleagă că planurile sale de dezvoltare continuă.

„Și vă mai spun un mic secret… sunt în proces de a deschide încă o afacere! Visele nu au limite atunci când muncești pentru ele!”, a menționat Diana.

Cine este Diana Buzilă

Diana Buzilă este fondatoarea salonului de frumusețe Beauty Dianne Studio din Chișinău și are peste șapte ani de experiență în procedurile de îndreptare și reconstrucție a firului de păr.

Beauty Dianne Studio este situat în centrul Chișinăului și oferă o gamă variată de servicii de înfrumusețare, toate într-un singur loc. Pe lângă activitatea desfășurată în cadrul salonului, Diana Buzilă este și trainer în domeniul beauty, unde predă cursuri profesionale și își împărtășește experiența și cunoștințele cu persoanele care își doresc o carieră în acest domeniu.

Diana Buzila/ Instagram

*Acest articol este un produs comercial