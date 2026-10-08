27 de ani de PRO TV au fost sărbătoriţi cu fast la Madison Park. O seară cu invitaţi, atmosferă, muzică şi, bineînţeles, preparate alese cu grijă.

O experiență care promovează localul

Pentru echipa de la Madison, evenimentul a fost şi o ocazie de a-şi prezenta conceptul şi ospitalitatea.

„Este o experienţă destul de plăcută, o colaborare care ne ridică la un alt nivel şi promovează localul, lumea să cunoască mai detaliat despre noi”, a menționat Ghenadie Carp, chef bucătar Madison.

Madison Restaurant/ PRO TV

Madison Restaurant/ PRO TV

Iar într-o locaţie pregătită pentru evenimente mari, fiecare detaliu contează – de la atmosferă şi lumini, până la preparatele servite.

„Madison este o locaţie care oferă spaţiu foarte mare, beneficiem de nişte lumini care sunt punctul forte al nostru, mereu ne bazăm pe materie primă de calitate superioară, iar oaspetele este prioritatea noastră permanentă”, a notat Ghenadie Carp.

Madison Restaurant/ PRO TV

Gustări pregătite special pentru invitați

Pentru această seară, bucătarii Madison au pregătit şi câteva gustări noi, cu ingrediente de calitate.

„Avem ceva din gustările noi, avem nişte tartalete la bază cu avocado şi creveţi, avem nişte bomboane din caşcaval cu maioneză din busuioc şi prosciutto crudo, crochete din pui, tot la cel mai înalt nivel”, a spus acesta.

Madison Restaurant/ PRO TV

Madison Restaurant/ PRO TV

Madison Restaurant/ PRO TV

În sala spaţioasă de la Madison nu a fost doar decorul perfect pentru aniversare. Aici, atmosfera a prins şi mai multă energie atunci când au urcat pe scenă Lupii lui Calancea. Spiritul de sărbătoare a săltat inima tuturor celor prezenți – transformând totul într-un spectacol de neuitat.

Madison Restaurant/ PRO TV

*Acest articol este un produs comercial