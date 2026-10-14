Cum transformi pasiunea pentru culoare în cunoștințe solide și încredere în propriile abilități? La Nadia Sandu Hair Color Lab, cursul intensiv de bază în colorimetrie le oferă viitorilor specialiști o pregătire complexă, de la structura firului de păr până la matematica culorii.

Un curs construit din propria experiență

Nadia Sandu spune că și-a dorit să creeze un program de instruire care să le ofere cursantelor o bază solidă de cunoștințe și pregătirea necesară pentru a începe să lucreze în domeniul coloristicii.

„Este un curs de bază avansat, de ce este avansat fiindcă sunt două cursuri în unu, fiindcă mi-am dorit foarte mult să construiesc acest curs, deoarece la timpul meu eu nu am avut aşa şansă, de aceea îmi doresc ca cursantele când finisează acest curs să poată să lucreze”, a spus Nadia Sandu, trainer colorist.

Programul a fost conceput pornind de la experiența personală a trainerului, care a pregătit și un material scris pentru a le ajuta pe cursante să înțeleagă mai ușor informația și să o aplice în activitatea lor profesională.

„Am construit acest curs din propria experienţă şi chiar şi o carte mi-am scris-o ca lor să le fie uşor să înceapă deja a lucra imediat după ce finisează cursul”, a precizat ea.

Șapte zile de instruire intensivă

În doar șapte zile intensive, dintre care două dedicate teoriei, cursantele descoperă chimia culorii, formulele de lucru și principiile matematice ale colorimetriei, ajungând până la tehnici avansate. Grupele restrânse, de doar trei-patru persoane, permit o instruire atentă și o abordare individuală.

Formatul intensiv le oferă participantelor posibilitatea de a aprofunda informația într-un timp scurt, beneficiind de îndrumare și explicații adaptate nivelului lor de pregătire. Cursul se adresează atât persoanelor care vor să-și dezvolte competențele în domeniul frumuseții, cât și celor care își doresc să înceapă o nouă carieră.

Ce spun cursantele despre experiența lor

Pentru participante, cele șapte zile au însemnat un proces intens de învățare, dar și oportunitatea de a acumula informații noi și de a descoperi mai bine domeniul coloristicii.

„Eu cred că a fost un curs foarte foarte intens dar s-a meritat tot efortul”, a spus Diana Magari, meșter în coafuri.

„A fost o experienţă foarte frumoasă, am acumulat cunoştinţe noi pe care nu le ştiam până în momentul acesta”, a notat Maria Ionel, studentă.

Printre participante se numără și persoane care nu au activat anterior în acest domeniu, dar care au decis să facă primii pași spre o nouă specializare.

„Pentru mine este ceva nou, în domeniul acesta n-am activat niciodată de aceea şi am venit la acest curs pentru mine a fost o experienţă foarte frumoasă, foarte bogată”, a povestit Victoria Andronachi, contabilă.

Unde poți învăța coloristica

Vrei să faci primul pas spre o carieră în coloristică? Nadia Sandu te aşteaptă pe strada Vasile Alecsandri 14 pentru a învăţa culoarea în profunzime şi a-ţi transforma cunoştinţele în rezultate.

*Acest articol este un produs comercial