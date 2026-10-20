Noul spațiu de poștomate al companiei Nova Post, amplasat pe Bulevardul Dacia 62C (în orășelul Aeroportului din Chișinău), răspunde celor mai noi tendințe de urban logistics și asigură un serviciu de livrare rapid și accesibil pentru locuitorii din zonă, precum și pentru cei aflați în tranzit.

Noua locație oferă o infrastructură modernă, concepută pentru a gestiona un volum mare de colete și pentru a reduce timpii de așteptare. Noua locație oferă o infrastructură modernă, concepută pentru a gestiona un volum mare de colete și pentru a reduce timpul de așteptare. Spațiul are o suprafață totală de 115 m², iar linia de poștomate se întinde pe 35 de metri, fiind formată din 66 de secțiuni și 624 de celule. Astfel, acesta devine cel mai mare spațiu de poștomate din țară, transformând zona aeroportului într-un punct strategic de micro-logistică urbană.

Nova Post/ Arhiva personală

Alegerea orășelului Aeroportului nu este întâmplătoare. Fiind un nod de tranzit intens și o zonă rezidențială aflată în continuă dezvoltare, locația reprezintă mediul ideal pentru implementarea conceptelor de livrare din noua generație. În țările din Uniunea Europeană, spațiile dedicate de tip delivery room sunt deja integrate ca infrastructură de bază în zonele circulate și în ansamblurile rezidențiale, pe fundalul creșterii accelerate a comerțului online.

„Nova Post implementează sistematic principiul aproximației maxime față de client și instalează poștomate direct lângă case. Acest format îl numim «accesibilitate în papuci», deoarece locuitorii pot primi colete literalmente în papuci și halat, 24/7, rapid și fără cozi. Poștomatele devin o parte integrantă a infrastructurii rezidențiale, la fel ca lifturile sau parcările. De aceea, am integrat un format nou pentru Moldova și planificăm să completăm spațiul cu servicii suplimentare”, declară Serhii Shapran, CEO Nova Post în Moldova.

În prezent, în spațiul de poștomate este posibilă doar primirea coletelor. Pe viitor, funcționalitatea va fi extinsă, urmând să devină posibilă atât păstrarea lucrurilor, cât și expedierea coletelor.

Nova Post/ Arhiva personală

*Acest articol este un produs comercial