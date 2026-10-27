Nu ploaia distruge o pereche bună de pantofi din piele, ci orele de după ea. Sezonul ploios a început la Chișinău, iar potrivit specialiștilor de la AKURATTI, cele mai multe cazuri de piele crăpată și tălpi dezlipite nu apar din cauza ploii în sine, ci din orele imediat următoare, când încălțămintea e uscată sau curățată greșit. Curățătoria AKURATTI, prezentă în Chișinău din 2011, vede același tipar în fiecare toamnă, la sute de perechi aduse la curățat.

Problema e acumularea: fiecare udare spală o parte din uleiurile naturale ale pielii, iar fiecare uscare o rigidizează un pic mai mult. Separat, nu simți nimic. Dar după o lună-două de toamnă ploioasă, fără protecție, pielea începe brusc să crape exact la pliul de la degete — acolo unde se îndoaie la fiecare pas — și pantofii își pierd forma pentru care i-ai cumpărat.

Cum previi crăparea pielii

Vestea bună: protecția se aplică acum, nu când e deja prea târziu. Principiul e simplu — două straturi fine bat un strat gros. Sprayul hidrofug se pulverizează de la 20–25 cm, uniform; după 20 de minute se aplică al doilea strat; procedura se repetă la fiecare 3–4 săptămâni de purtare intensă. Cine toarnă un strat gros o singură dată pe sezon obține exact contrariul: pete și fibră încleiată, mai vizibil pe piele întoarsă și nubuc.

AKURATTI/ Arhiva AKURATTI

AKURATTI/ Arhiva AKURATTI

AKURATTI/ Arhiva AKURATTI

AKURATTI/ Arhiva AKURATTI

Greșeala nr. 1: caloriferul

Cea mai mare tentație din casă e, de fapt, cel mai scump obicei al toamnei. Căldura directă contractă neuniform pielea, care crapă la pliul de la degete, iar adezivul care ține talpa se înmoaie — și la răcire nu mai lipește la fel de bine. Așa se explică de ce talpa „se dezlipește din senin", fix într-o dimineață cu grabă, peste câteva săptămâni.

De aceea, pentru o pereche deja udată, varianta sigură nu mai e experimentul de acasă, ci atelierul specializat. La AKURATTI, încălțămintea trece printr-un departament dedicat exclusiv acestui tip de articole — compania este singura curățătorie din Chișinău care dispune de utilaj specializat pentru curățarea încălțămintei, operat de tehnologi cu pregătire specifică pe acest tip de material.

Procesul începe întotdeauna cu un test preliminar, pe o zonă mică, înainte de a trata toată piesa — pasul care arată cum reacționează exact acel material la soluția aleasă. Soluțiile de curățare sunt adaptate pe loc, în funcție de piele netedă, piele întoarsă, nubuc sau textil, pentru că fiecare reacționează diferit la temperatură și la umiditate. Obiectivul nu este doar îndepărtarea murdăriei, ci păstrarea texturii, a formei și a culorii originale ale perechii — exact ce o uscare greșită, acasă, nu poate garanta niciodată.

Printre perechile aduse la acest departament se numără frecvent și încălțăminte de la branduri cunoscute, procesată cu succes grație acestei dotări dedicate și testelor preliminare pe material.

AKURATTI/ Arhiva AKURATTI

AKURATTI/ Arhiva AKURATTI

AKURATTI/ Arhiva AKURATTI

AKURATTI/ Arhiva AKURATTI

Două greșeli care strică încălțămintea definitiv

Caloriferul nu e singurul pericol de acasă. Două obiceiuri, în aparență inofensive, pot compromite ireversibil o pereche de piele.

Mașina de spălat combină exact ce pielea suportă cel mai puțin: apă în exces și mișcare mecanică prelungită. Rezultatul nu e doar o deformare vizibilă — adezivul care ține talpa se dizolvă, iar pielea, udată și agitată minute în șir, se întărește ireversibil la uscare. Nu există tratament ulterior care să repare acest tip de deteriorare.

Șervețelele umede par o soluție rapidă pentru o pată sau praf, dar conțin agenți de curățare și, de multe ori, alcool — exact ce usucă pielea și poate decolora permanent suprafața, mai ales pe piele vopsită sau pe piele întoarsă. Paguba nu se vede imediat, dar e definitivă.

Ce nu rezolvi niciodată acasă

Îngrijirea de acasă duce destul de departe — acoperă aproximativ 80% din ce are nevoie o pereche de pantofi: praful și noroiul proaspăt, protecția la timp, hidratarea pielii. Restul de 20% e exact ce se vede cel mai mult:

- uniformizarea culorii, acolo unde pielea s-a tocit și textura începe să bată în ochi;

- curățarea în profunzime a pielii întoarse și a nubucului — peria și guma scot doar stratul de suprafață;

- vopsirea marginii tălpii, zona care decide dacă o pereche „pare" nouă sau purtată;

- igienizarea completă a interiorului, inclusiv un tratament cu ozon pentru mirosuri persistente, fără curățare chimică completă — 245 de lei;

- recondiționarea încălțămintei tip UGG, unde lâna interioară și pielea exterioară cer tratamente diferite, uneori chiar opuse.

Nu întâmplător, serviciul de bază de la AKURATTI se numește „curățare și vopsire", nu doar „curățare" — rezultatul readuce culoarea, nu doar elimină murdăria.

AKURATTI/ Arhiva AKURATTI

AKURATTI/ Arhiva AKURATTI

AKURATTI/ Arhiva AKURATTI

Cât costă, concret

Din prețurile rețelei, actuale la august 2026: curățarea și vopsirea unei perechi de cizme din piele naturală — 698 lei, ghete — 571 lei, pantofi — 570 lei, sneakers din piele — 522 lei, încălțăminte textilă — 395 lei. Termenul mediu de execuție este de 3-5 zile.

Pentru cei care nu mai vor să riște o altă pereche la calorifer, încălțămintea poate fi lăsată la oricare dintre cele 30 de puncte AKURATTI, inclusiv serviciul de livrare și cele 2 filiale din Bălți. La o comandă de la 750 de lei, ridicarea și livrarea în oraș sunt gratuite — la telefonul 069-14-00-00.

AKURATTI/ Arhiva AKURATTI

Întrebări frecvente

Ce distruge mai mult încălțămintea toamna: ploaia sau uscarea greșită? Uscarea și curățarea greșită, de cele mai multe ori. O ploaie izolată nu lasă urme — dar caloriferul, mașina de spălat sau șervețelele umede, repetate pe un sezon întreg, strică pielea ireversibil.

Se pot spăla pantofii din piele la mașina de spălat? Nu, niciodată. Apa în exces și mișcarea mecanică prelungită dizolvă adezivul tălpii și lasă pielea să se întărească ireversibil la uscare.

Sunt sigure șervețelele umede pentru curățarea încălțămintei din piele? Nu. Agenții de curățare și alcoolul din compoziția lor usucă pielea și pot decolora permanent suprafața, mai ales pe piele vopsită sau pe piele întoarsă.

Cum îți dai seama când e nevoie de curățătorie profesională, nu de îngrijire acasă? Când apar pete vechi, decolorare, miros persistent sau talpa începe să se dezlipească — acestea se rezolvă doar cu teste preliminare și soluții adaptate materialului, într-un atelier specializat.

Unde se poate duce încălțămintea la curățat în Chișinău? La oricare dintre cele 30 de puncte AKURATTI, inclusiv serviciul de livrare și cele 2 filiale din Bălți.

Ghidul complet de îngrijire a încălțămintei, cu un calendar pe sezoane și toate greșelile frecvente, e pe akuratti.md .

AKURATTI/ Arhiva AKURATTI

*Acest articol este un produs comercial