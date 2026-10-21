Eleganță, rafinament și produse de îngrijire premium. Brandul Opulèntte, dezvoltat de OLYA Group, se pregătește să intre pe trei piețe, cu o gamă de cosmetice dedicată atât femeilor, cât și bărbaților. Despre planurile de dezvoltare ale companiei, experiența participării la Moldova Business Forum și importanța relațiilor în afaceri au vorbit reprezentanții OLYA Group în cadrul unui material marca „O Seară Perfectă” .

Moldova Business Forum, o oportunitate pentru antreprenori

Vadim Mămăligă, organizatorul evenimentului, a vorbit despre impactul pe care speakerii îl au asupra publicului și despre importanța experiențelor împărtășite de oamenii de afaceri cu rezultate remarcabile.

„Au o energie extraordinară. Noi ieri, la restaurantul Richmand, am făcut prima întâlnire cu VIP-urile și partenerii, și toți au rămas șocați. Eu mă uitam dintr-o parte când vorbeau speakerii principali, deci oamenii parcă erau într-o transă, nu știu cum așa, dintr-o parte, dar toți au rămas șocați de o informație extraordinară”, a povestit Vadim Mămăligă.

Organizatorul a explicat că alegerea invitaților pornește și de la preferințele personale ale echipei, care își propune să aducă în Republica Moldova oameni de afaceri și personalități cu experiențe relevante.

„Mai mult să vă zic, nouă foarte tare ne place Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos... Până ce ne refuză, dar noi știm că o să-i aducem într-o zi aici și o să chemăm PRO TV-ul să le ia interviu”, a declarat acesta.

Potrivit organizatorului, forumul adună între 2.500 și 3.000 de participanți, iar întâlnirea cu antreprenori și speakeri internaționali îi poate ajuta pe oamenii de afaceri să-și schimbe perspectiva și să găsească soluții pentru propriile provocări.

Marius Spătaru, despre succes și dezvoltarea OLYA Group

Pentru Marius Spătaru, fondatorul OLYA Group, participarea la Moldova Business Forum a reprezentat o nouă ocazie de a împărtăși experiența sa antreprenorială.

„Inițial, anul trecut am participat doar cu firma de consultanță educațională, ulterior, împreună cu asociatul meu din Moldova, am mai deschis o companie. Mi-am dorit să fiu și eu pe scenă acolo, să discut despre experiențele mele și m-am simțit foarte bine, mai ales că Moldova e a doua mea casă”, a spus Marius Spătaru.

Întrebat ce înseamnă succesul pentru el, antreprenorul a spus că acesta este o depășire a rezultatele financiare.

„Pentru mine succesul este lipsa grijilor pentru ziua de mâine, sănătatea părinților și susținerea de acasă”, a afirmat fondatorul OLYA Group.

Compania sa de consultanță educațională s-a dezvoltat între timp într-un hub internațional, care acoperă mai multe etape și forme ale educației.

„Am venit cu compania de consultanță educațională care a devenit în momentul ăsta un hub internațional, ne ocupăm de educație de la 2 ani până la cele mai înaintate vârste, în toate formele ei, la nivel global”, a explicat acesta.

Un nou pas în dezvoltarea grupului este lansarea Opulèntte, un brand de cosmetice de lux, pe care compania îl pregătește pentru piețele din Republica Moldova, România și Marea Britanie.

„Am evoluat puțin față de anul trecut cu o companie pe care o vom lansa în curând, momentan avem niște produse aici, o companie de skincare, Opulèntte se numește, se va lansa în trei țări: România, UK și Moldova. Sunt niște produse de lux, dar cu o poveste frumoasă în spate”, a menționat Marius Spătaru.

Cele trei sfaturi ale fondatorului OLYA Group pentru tineri

Pe lângă experiența profesională, Marius Spătaru a vorbit și despre lucrurile pe care le consideră esențiale pentru tinerii care își doresc să se dezvolte.

„Cel mai important pentru tineri în momentul ăsta este să socializeze. Orice om poate pierde tot, dar dacă are un network mare și capacitatea de a socializa, poate face însutit înapoi, și pe parte financiară, și pe parte socială”, a declarat antreprenorul.

Al doilea sfat ține de familie, pe care o consideră o sursă importantă de sprijin în perioadele complicate.

„Al doilea sfat este să aibă grijă de familie, pentru că, din păcate, în lumea noastră familia e aceea care te susține în orice moment greu, cum viața a dovedit-o cred că tuturor de aici”, a spus Marius Spătaru.

În cele din urmă, fondatorul OLYA Group i-a îndemnat pe tineri să nu-și limiteze propriul potențial.

„Și al treilea sfat: ei sunt singurii lor dușmani, limita lor sunt doar ei, atât. Cât îți dorești mai mult, cu atât poți face mai mult dacă faci pașii perfecți”, a adăugat acesta.

Opulèntte, o gamă completă de produse de îngrijire

Bianca Galu, Brand Manager Opulèntte, a explicat că produsele sunt concepute pentru a răspunde mai multor nevoi de îngrijire, cu accent pe ingredientele din compoziție.

„Opulèntte este un brand de produse cosmetice dedicate atât femeilor, cât și bărbaților, care își propune să revoluționeze industria cosmeticelor tocmai prin ingredientele pe care le are în compoziția produselor”, a declarat Bianca Galu.

Gama include produse pentru îngrijirea feței, a buzelor și a părului, astfel încât să acopere mai multe aspecte ale rutinei de îngrijire.

„Atât îngrijire facială, îngrijirea buzelor, îngrijirea părului, practic este o gamă completă care atinge nevoile tuturor aspectelor ce țin de îngrijire, atât a femeilor, cât și a bărbaților”, a precizat Brand Managerul Opulèntte.

Lansare în Marea Britanie, România și Republica Moldova

Potrivit Biancăi Galu, debutul pe piața britanică este programat pentru 30 octombrie, în cadrul London Beauty Excellence Gala.

„Lansarea oficială va avea loc în trei țări. Următoarea lansare va fi în UK, pe data de 30 octombrie, în cadrul unei gale foarte speciale, anume London Beauty Excellence Gala”, a anunțat aceasta.

Reprezentanta brandului a menționat că produsele au început deja să fie cunoscute de public înainte de intrarea oficială pe piața britanică.

„Acolo practic va fi debutul pe piața din UK, chiar dacă, așa cum am spus, lumea deja s-a familiarizat înainte de a ajunge practic pe piață, să spunem așa”, a explicat Bianca Galu.

După evenimentul din Marea Britanie, echipa Opulèntte pregătește lansarea brandului în România și Republica Moldova.

„Pe 26 noiembrie, în cadrul Grace and Empower Gala, practic acolo, în cadrul premierei Femeia Anului, va fi și lansarea noastră din România și, bineînțeles, și în Republica Moldova urmează aceeași lansare cu același fast”, a anunțat reprezentanta brandului.

Cornelia Mocanu, Brand Manager Opulèntte, a descris brandul prin trei concepte: lux, rafinament și feminitate.

„Dacă să iau în trei cuvinte, aș descrie: lux, rafinament, pentru femei, clar, este ceva un rai al feminităților, pentru că cumva aduce cu totul lumea la un alt nivel”, a declarat aceasta.

Potrivit Corneliei Mocanu, produsele vor fi disponibile exclusiv în saloanele partenere, o strategie prin care compania își propune să păstreze caracterul select al brandului și să ajungă la publicul potrivit.

„Ce mai este de menționat este faptul că produsele se vor găsi exclusiv în saloanele noastre partenere, ceea ce înseamnă o exclusivitate în așa fel încât tocmai aceste produse să ajungă la persoanele cărora chiar li se potrivește acest brand și care chiar îl vor folosi cu mândrie Opulèntte”, a precizat Brand Managerul.

Moldova Business Forum, un punct de întâlnire pentru antreprenori

Pe lângă prezentarea brandurilor și a proiectelor de afaceri, Moldova Business Forum oferă antreprenorilor posibilitatea de a face schimb de experiență și de a descoperi noi perspective de dezvoltare.

Alesea Brînzilă, femeie de afaceri și fostă speakeră la prima ediție a evenimentului, organizată în 2023, spune că a observat o evoluție semnificativă a forumului.

„Da, am fost speaker în 2023 la primul Moldova Business Forum și, sincer, văd un progres enorm”, a afirmat aceasta.

Deși a revenit în Republica Moldova după o deplasare de patru săptămâni în America de Sud, Alesea Brînzilă a acceptat invitația de a participa și la ediția din acest an.

„Așa că am acceptat cu mare bucurie și anul acesta, deși vin dintr-o deplasare din America de Sud – am fost plecată 4 săptămâni – a fost așa totul pe ultima sută de metri, dar văd oameni de calitate, văd oameni foarte faini, antreprenori, oameni începători care doresc să se dezvolte și mă bucur tare mult pentru ce a făcut Vadim Mămăligă în Republica Moldova”, a declarat femeia de afaceri.

Marketingul și vânzările, în centrul discuțiilor despre dezvoltarea afacerilor

Loran Soares Szasz, antreprenor și speaker al evenimentului, a explicat că prezentarea sa s-a concentrat pe strategiile comerciale care pot contribui la dezvoltarea unei afaceri.

„Subiectul meu este despre partea comercială: marketing și vânzări, cum facem firmele în așa fel încât să reușim să atragem clienții potriviți și cum reușim să convertim clienții respectivi să revină să cumpere din nou de la noi”, a explicat acesta.

Speakerul a menționat că și-a propus să prezinte metode aplicabile în contextul economic actual, atât în Republica Moldova, cât și pe piețele europene.

„Practic, o să mă concentrez pe care sunt acele metode care funcționează în 2026 pe piața din Republica Moldova, pe piața europeană, ca să poți atrage mai mulți clienți în afacerea ta și să prosperi cu ceea ce faci”, a adăugat Loran Soares Szasz.

Leadershipul, un element esențial pentru succesul în afaceri

Creșterea unei companii depinde și de capacitatea liderilor de a-și orienta echipele și de a identifica noi oportunități. Acesta a fost unul dintre subiectele abordate de omul de afaceri Sachin Sachdev, care a vorbit despre experiența acumulată în ultimii 15 ani.

„Ce este important pentru creștere, ce este important pentru leadership, de ce lumea trebuie să înțeleagă că un business nu poate fi de succes fără creștere și, de fapt, ADN-ul succesului lui este lider”, a declarat Sachin Sachdev.

Prin OLYA LTD și Opulèntte , eleganța și exclusivitatea devin parte dintr-o poveste de business cu ambiții internaționale.

*Acest articol este un produs comercial