În luna martie, site-ul Perfecte.md a sărbătorit 14 ani de povești inspiraționale, iar alături de echipă au fost invitați, prieteni și parteneri de încredere. Printre aceștia s-a aflat și Editura Dorința, care promovează lectura și dezvoltarea personală prin cărți atent selecționate, contribuind la educația și inspirația cititorilor din Republica Moldova.

Evenimentul aniversar a adus împreună oaspeți din diverse domenii, într-o seară plină de eleganță și energie pozitivă. Atmosfera sofisticată a fost completată de momente speciale și daruri menite să răsfețe invitații.

Dorința/ Pro TV

Editura Dorința a fost prezentă la eveniment, oferind invitaților daruri de suflet sub forma unor cărți atent selecționate, menite să hrănească mintea și să inspire dezvoltarea personală. Prin prezența sa, editura a subliniat ideea că „orice vis prinde contur cu o dorință”, dar și că succesul implică planificare și pași bine calculați.

Participarea Editurii Dorința la aniversarea Perfecte.md a fost un gest de susținere pentru comunitatea platformei, care încurajează femeile să își asume imperfecțiunile cu mândrie și să investească în cunoaștere și cultură.

Astfel, aniversarea Perfecte.md a combinat eleganța, inspirația și lectura, iar prezența Editurii Dorința a accentuat importanța culturii și a educației în viața fiecărei persoane.

*Acest articol este un produs comercial