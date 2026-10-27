La Chișinău a avut loc reuniunea comună de pediatrie dintre Republica Moldova și Turcia, în colaborare cu societățile de pediatrie din cele două țări, la care au participat peste 300 de persoane.

Colaborare între specialiștii din Republica Moldova și Turcia

Președintele Asociației Pediatrice din Turcia, Özgür Kasapçopur, a subliniat importanța protejării sănătății copiilor și rolul medicilor pediatri în prevenirea și tratarea bolilor.

„Copiii sunt o parte foarte importantă a vieții. Ei sunt un dar neprețuit. Toți medicii pediatri se ocupă de tratarea bolilor la copii și, mai ales, de menținerea și protejarea sănătății acestora”, a menționat Özgür Kasapçopur.

La rândul său, Ninel Revenco, doctor habilitat în științe medicale și profesor universitar, a evidențiat importanța colaborării dintre specialiștii din cele două țări.

„Este importantă această reuniune între specialiștii din țara noastră și Republica Turcă pentru a iniția o colaborare științifică, medicală, studii clinice într-un singur scop: îmbunătățirea calității asistenței medicale copiilor”, a declarat Ninel Revenco.

Un parteneriat de peste 13 ani

Evenimentul a fost organizat cu sprijinul necondiționat al companiilor Orzax și Bioslofarma.

Mariana Rusu, director general Bioslo Pharma, a vorbit despre parteneriatul de lungă durată cu Orzax și despre importanța organizării conferinței la Chișinău.

„Suntem prima țară către care ei au exportat. Avem un parteneriat deja de mai mult de 13 ani împreună cu Orzax”, a menționat Mariana Rusu.

Neslihan Hotoğlu, director de comerț exterior Orzax, s-a declarat încântată de participarea specialiștilor din cele două țări și de colaborarea cu organizațiile profesionale din domeniul pediatriei.

„Astăzi suntem foarte încântați și mândri să ne aflăm aici, în Moldova. Am adus împreună 200 de medici pediatri din Turcia și Moldova, iar acest lucru ne bucură și ne onorează. În calitate de brand de top, de încredere, pe piața suplimentelor alimentare din Turcia, colaborăm cu Asociația Turcă de Pediatrie și Societatea Pediatrilor din Moldova”, a declarat Neslihan Hotoğlu.

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