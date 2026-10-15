Peste 400 de farmaciști din rețeaua Farmacia Familiei au participat la prima ediție a Conferinței științifico-practice cu participare internațională „Farmacistul de azi”, un eveniment dedicat schimbului de experiență susținut de Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” și Asociația Farmaciștilor din Republica Moldova.

Oxana MIRON, DIRECTOR GENERAL FARMACIA FAMILIEI: „Ne dorim ca fiecare farmacist care lucrează în Farmacia Familiei să înțeleagă că valoarea lui pentru societate este foarte mare. În spatele acelui halat alb pe care îl poartă sunt ani de studii, grijă, responsabilitate, decizii grele și în același timp este capacitatea de a asculta, de a ajuta și de a îndruma pacienții.”

La conferință organizată de Farmacia Familiei au fost prezenți și specialiști din România, care au împărtășit din experiență.

Sándor SZABO, DOCTOR ÎN FARMACIE CLINICĂ, FARMACIST PRIMAR – FARMACIE CLINICĂ ROMÂNIA: „Rolul meu astăzi este să aduc o perspectivă poate diferită față de ceea ce înseamnă rolul farmacistului în momentul de față – să compar practic cele două țări, România și Republica Moldova.”

Participanții la conferință apreciază inițiativa Farmaciei Familiei Group și spun că astfel de întâlniri sunt importante pentru dezvoltarea lor profesională.

Ludmila IVANCOV, ȘEF DE SECȚIE DIN CADRUL CENTRULUI DE EXCELENȚĂ „RAISA PACALO”:

„Organizarea a astfel de evenimente de talie internațională este un beneficiu major pentru toți actanții din domeniul farmaceutic.”

Victoria Elenita BAJORA, ȘEF DE FILIALĂ FARMACIA FAMILIEI: „Avem nevoie de mai multe evenimente de acest gen în Republica Moldova care să ne ofere oportunitatea de a învăța.”

Prin organizarea conferinței, Farmacia Familiei Group își propune să evidențieze rolul crucial al farmacistului în societate și în sistemul de sănătate.