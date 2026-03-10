Memoria joacă un rol esențial în viața de zi cu zi, indiferent de vârstă. Grație memoriei, acumulăm experiență de viață și profesională, putem lua decizii corecte și ne adaptăm mai ușor la diverse situații și condiții.

Tulburările de memorie sunt adesea asociate cu oboseala, stresul sau înaintarea în vârstă. Totuși, atunci când devin frecvente și afectează activitățile zilnice, ele pot indica o problemă mai serioasă. Intervenția timpurie și utilizarea metodelor moderne de diagnostic sunt esențiale pentru menținerea sănătății și a calității vieții.

Memoria influențează fiecare activitate cotidiană: de la gestionarea finanțelor și respectarea programului zilnic, până la orientarea în timp, spațiu și comunicare. Problemele de memorie se pot manifesta prin:

- uitarea frecventă a întâlnirilor sau a evenimentelor recente;

- dificultăți în găsirea cuvintelor potrivite sau în exprimarea clară a ideilor

- repetarea acelorași întrebări;

- dezorientare în loculi familiare sau incapacitatea de a recunoaște spațiile bine cunoscute.

Aceste manifestări sunt, de regulă, observate de membrii familiei, care resimt cel mai profund impactul emoțional. În absența unui diagnostic și a unui tratament adecvat la timp, pacienții necesită supraveghere și îngrijire continuă și pot deveni incapabili să își desfășoare activitățile profesionale, să participe la viața socială sau să evalueze corect consecințele propriilor decizii.

Nu orice pierdere de memorie indică boala Alzheimer. Este important să facem distincția între uitările ocazionale, considerate normale odată cu înaintarea în vârstă, și manifestările caracteristice bolii Alzheimer. În anumite situații, aceste tulburări de memorie pot semnala un stadiu intermediar, denumit „afectare cognitivă ușoară”, care, în timp, poate progresa către afecțiuni neurodegenerative, inclusiv boala Alzheimer.

Diagnosticul precoce are o importanță majoră. Laboratorul medical Synevo oferă acum un test inovator pentru depistarea timpurie a bolii Alzheimer: analiza Proteinei fosfo-tau 181 din sânge. (https://synevo.md/shop/proteina-fosfo-tau-181-screening-boala-alzheimer).

Proteina tau joacă un rol esențial în funcționarea normală a neuronilor. În boala Alzheimer, această proteină suferă modificări anormale, prin fosforilare excesivă, și formează așa-numitele ghemuri în creier. Nivelul Proteinei fosfo-tau 181 din sânge (https://synevo.md/shop/proteina-fosfo-tau-181-screening-boala-alzheimer/) crește semnificativ înainte de apariția simptomelor clinice. Astfel, determinarea acestei proteine poate permite identificarea timpurie a bolii și întârzierea progresiei acesteia.

Cine ar trebui să facă acest test?

Testul este recomandat persoanelor care prezintă:

- dificultăți de orientare în locuri familiare;

- probleme în organizarea activităților zilnice;

- uitarea repetată a informațiilor recente sau incapacitatea de a le reține;

- pierderi frecvente de memorie, inclusiv evenimente sau nume de persoane apropiate;

- schimbări bruște de comportament sau de personalitate;

- semne de afectare cognitivă ușoară;

- vârsta peste 65 de ani;

- antecedente familiale de boală Alzheimer sau alte tulburări neurodegenerative.

Tulburările de memorie și dezorientarea nu trebuie ignorate. Diagnosticarea precoce poate încetini evoluția bolii, ajutând pacientul să rămână independent cât mai mult timp și sprijinind familia în luarea deciziilor corecte privind îngrijirea.

*Acest articol este un produs comercial