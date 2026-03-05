Moldindconbank anunță că, începând cu data de 7 martie 2026, funcția de Președinte al Comitetului de Conducere va fi exercitată de Victor Cibotaru, în prezent Prim-Vicepreședinte al Comitetului de Conducere. Candidatura sa a fost aprobată de Banca Națională a Moldovei prin Hotărârea din 16 februarie 2026.

Actualul Președinte al Comitetului de Conducere, Alexander Picker, își încheie mandatul la data de 6 martie. În perioada exercitării funcției, acesta a avut un rol esențial în consolidarea stabilității financiare a băncii, în modernizarea proceselor interne și în accelerarea transformării digitale. Sub conducerea sa, Moldindconbank și-a întărit poziția pe piață, și-a diversificat portofoliul de produse și a continuat să implementeze standarde înalte de guvernanță corporativă. Consiliul și echipa Moldindconbank îi adresează sincere mulțumiri pentru profesionalismul, viziunea strategică și dedicarea demonstrate pe parcursul mandatului.

Victor Cibotaru aduce în această funcție o experiență vastă de peste 30 de ani în management, dintre care peste 20 de ani în sectorul financiar-bancar. Este absolvent al Facultății de Economie a Universității de Stat din Republica Moldova și a urmat programe de formare organizate de Banca Mondială. De-a lungul carierei sale, a deținut funcții importante în sectorul public și privat, inclusiv în cadrul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova, unde a condus Departamentul datoriei de stat și relații financiare internaționale, precum și la Banca Națională a Moldovei.

Prin această numire, Moldindconbank își reafirmă angajamentul pentru stabilitate, performanță și transformare în continuare, menținând accentul pe inovație, responsabilitate și parteneriate solide cu clienții și comunitatea de afaceri.

